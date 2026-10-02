Спасший ребенка из выгребной ямы в Чечне школьник получил премию Кеосаяна
Десятилетний Якуб Альвиев из Чечни получил премию имени Тиграна Кеосаяна и миллион рублей. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своих соцсетях.
Полуторагодовалый малыш провалился в выгребную яму и начал тонуть. Взрослые не могли до него добраться. Тогда школьник сам вызвался помочь. Мужчины держали его за ноги, а он вытащил ребенка.
По словам родных, отца Якуба не стало четыре года назад. Близкие говорят, что он весь в него и всегда спешит на помощь.
Симоньян добавила, что премия Тиграна существует как раз для таких людей — тех, кто рискует собой ради чужой жизни.
Ранее политик Татьяна Буцкая назвала виновных в том, что дети погружаются в нейросети.
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