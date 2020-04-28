Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
Средний класс в России может скатиться в бедность. Это может произойти в результате экономического кризиса, который связан с пандемией COVID-19. Об этом РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
По его словам, доходы, скорее всего, будут падать у всех слоев общества. Однако при этом обедневшие богатые все равно останутся богатыми, а бедные – бедными. А вот для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность, подчеркивает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что, по мнению ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике. Он пояснил, что речь идёт о готовности частично отказаться от экономического роста ради спасения человеческих жизней.
Кузьминов подчеркнул, что мир впервые остановил свою экономику и потерял 5-7% ВВП ради того, чтобы больные и пожилые люди смогли прожить на несколько лет дольше.
«Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — подчеркнул ректор ВШЭ.
К слову, число официально зарегистрированных безработных в России может вырасти практически в шесть раз — до 5,3 млн человек. Соответствующий прогноз сделали сотрудники Института социальной политики НИУ ВШЭ. При этом, согласно данным сервиса «Работа.ру», 33% наших соотечественников боятся остаться без работы из-за пандемии COVID-19, подчеркивает RT. 28% респондентов переживают из-за того, что из-за пандемии им могут понизить заработную плату.
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