Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

Средний класс в России может скатиться в бедность. Это может произойти в результате экономического кризиса, который связан с пандемией COVID-19. Об этом РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

По его словам, доходы, скорее всего, будут падать у всех слоев общества. Однако при этом обедневшие богатые все равно останутся богатыми, а бедные – бедными. А вот для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность, подчеркивает Ura.ru.