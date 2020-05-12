Новости за ночь: Эксперты ВШЭ прогнозируют падение доходов россиян на 20%
Доходы россиян в годовом выражении за второй квартал 2020 года могут снизиться на 20%, подсчитали экономисты Центра развития ВШЭ. По их данным, реальные доходы за этот период составят 78,2% от уровня второго квартала 2019 года, пишет «Коммерсант». Два пакета правительственных мер поддержки смягчат падение только на 2,2 процентных пункта.
В своих оценках специалисты исходили из того, что 25% работников потеряют зарплату или будут получать только половину.
Социологические исследования показывают ухудшение материального положения россиян, говорится в материале со ссылкой на опросы ФОМ. Сбербанк в первые две недели апреля фиксировал рост расходов (пока россиянам позволяли сбережения), а а за неделю 20-26 апреля отметил сокращение расходов на 2,3%. Почти 25% пришлось тратить сбережения для покрытия расходов, 15% не хватило и их — они взяли в долг.
Оборот малого и среднего бизнеса в апреле снизился на 54%. В Институте Гайдара говорят, что такая динамика выразится в падении ВВП на 10% во втором квартале текущего года.
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил о новом пакете мер поддержки. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличат вдвое, нуждающиеся смогут получить деньги сразу за полгода. Также предусмотрена единоразовая выплата на ребёнка от 3 до 16 лет. Сохранившему не менее 90% штата бизнесу пообещали прямые субсидии на зарплаты в апреле и мае, самозанятым — возвращение налога за 2019 год, ИП, малому бизнесу и НКО — списание налогов и страховых взносов за исключением НДС за второй квартал. Также будет запущена новая программа поддержки занятости.
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