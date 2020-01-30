Новости за ночь: Число жертв коронавируса в Китае достигло 170

30 января 202007:36

Число умерших от последствий коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае продолжает расти. Согласно обновленным данным комитета по вопросам здравоохранения КНР, жертвами вируса числятся уже 170 человек. Количество зараженных увеличилось до 7,7 тысячи человек, передает РИА Новости.

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Отмечается, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Тибете: до этого региона инфекция добралась в последнюю очередь.

На данный момент случаи заражения также установлены во Франции, в Финляндии, США, Канаде, Германии, Японии, Южной Корее и ещё нескольких странах. В России ни один случай не подтвердился – чаще всего врачи ставят диагноз ОРВИ.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН отмечал, что при правильном лечении не все случаи заболевания коронавирусом нового типа смертельны.

«У каждого больного с коронавирусом может быть легкое течение в виде ОРВИ, средне-тяжелое течение ОРВИ. Только в некоторых отдельных случаях он развивает тяжелую пневмонию», - сказал он.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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