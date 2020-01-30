Новости за ночь: Число жертв коронавируса в Китае достигло 170
Число умерших от последствий коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае продолжает расти. Согласно обновленным данным комитета по вопросам здравоохранения КНР, жертвами вируса числятся уже 170 человек. Количество зараженных увеличилось до 7,7 тысячи человек, передает РИА Новости.
Отмечается, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Тибете: до этого региона инфекция добралась в последнюю очередь.
На данный момент случаи заражения также установлены во Франции, в Финляндии, США, Канаде, Германии, Японии, Южной Корее и ещё нескольких странах. В России ни один случай не подтвердился – чаще всего врачи ставят диагноз ОРВИ.
Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН отмечал, что при правильном лечении не все случаи заболевания коронавирусом нового типа смертельны.
«У каждого больного с коронавирусом может быть легкое течение в виде ОРВИ, средне-тяжелое течение ОРВИ. Только в некоторых отдельных случаях он развивает тяжелую пневмонию», - сказал он.
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