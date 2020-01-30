Новости за ночь: Число жертв коронавируса в Китае достигло 170

Отмечается, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Тибете: до этого региона инфекция добралась в последнюю очередь.

На данный момент случаи заражения также установлены во Франции, в Финляндии, США, Канаде, Германии, Японии, Южной Корее и ещё нескольких странах. В России ни один случай не подтвердился – чаще всего врачи ставят диагноз ОРВИ.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН отмечал, что при правильном лечении не все случаи заболевания коронавирусом нового типа смертельны.

«У каждого больного с коронавирусом может быть легкое течение в виде ОРВИ, средне-тяжелое течение ОРВИ. Только в некоторых отдельных случаях он развивает тяжелую пневмонию», - сказал он.