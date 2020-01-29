Центр инфекционных болезней: Эпидемии коронавируса в России не будет!

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН заверил, что Роспотребнадзор делает все возможное, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в России.

«Мы точно гарантировать не можем. Но Роспотребнадзор предлагает на сегодняшний день все возможное, чтобы предотвратить проникновение этого вируса на территорию России. И, собственно говоря, у нас на это есть много подтверждающих факторов. До сих пор на территории России не было ни одно случая коронавируса. Роспотребнадзор знает, умеет и обладает всеми ресурсами для того, чтобы этого не произошло. Поэтому говорить о том, что коронавирус может появиться в России… Может появиться, а может те меры, которые проведены Роспотребнадзором позволят избежать этого», - рассказал он.

Однако Сапронов не исключил единичных случаев заражения коронавирусом в России. Вместе с тем, он напомнил, что при правильном лечении инфекция не смертельна.

«Могут быть, конечно, какие-то единичные завозы. Тут исключить полностью нельзя. Возможны единичные проникновения этого вируса на территорию России. На сегодняшний день у нас есть тест-система, есть место, где будут централизовано выполнять анализы. Поэтому уверен в том, что даже если появятся такие пациенты, мы сможем их быстро изолировать. Надо совершенно четко понимать, что не каждый больной коронавирусом – человек, который скончается. У каждого больного с коронавирусом может быть легкое течение в виде ОРВИ, средне-тяжелое течение ОРВИ. Только в некоторых отдельных случаях он развивает тяжелую пневмонию», - заверил собеседник НСН.

Ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН рассказал о способах предотвращения распространения инфекции в России.

