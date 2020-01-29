Арбатова о коронавирусе: Наша власть играет в русскую рулетку

Мария Арбатова: «Я надеюсь, это касается окончания паники насчет коронавируса. Но, в принципе, мне эта идея кажется симпатичной. После мундиаля Россия стала туристической страной и не только Москва, а даже самые глухие поселки. Мир в каком-то смысле открывает Россию, что полезно не только с дипломатической точки зрения, но и с точки зрения общемировых ценностей. Я категорически за то, чтобы иностранцы были здесь и лучше интегрировались в нашу страну, тем более что у нас с демографией полная засада, а они нам ее поднимут», – уверяет писательница в эфире НСН.

