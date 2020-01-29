Арбатова о коронавирусе: Наша власть играет в русскую рулетку
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Путин впервые прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору свести смерти от коронавируса к минимуму.
Мария Арбатова: «Лично я посмотрела сегодня прямое включение с заседания. И как-то я не увидела, что задействован весь ресурс, к примеру, как в Монголии, которая остановила весь учебный процесс, которая начисто закрыла границы. А у нас в этой ситуации власть играет в русскую рулетку. Даже наши инфекционисты прогнозируют заражение практически через неделю, потому инкубационный период составляет четырнадцать дней, а китайский турист прет к нам огромной волной, никто его не останавливает», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Мария Арбатова.
Срок российской визы для иностранцев увеличат в шесть раз
Российский МИД предлагает увеличить срок пребывания иностранцев в России и начать выдавать туристическую визу не на месяц, а на полгода.
Мария Арбатова: «Я надеюсь, это касается окончания паники насчет коронавируса. Но, в принципе, мне эта идея кажется симпатичной. После мундиаля Россия стала туристической страной и не только Москва, а даже самые глухие поселки. Мир в каком-то смысле открывает Россию, что полезно не только с дипломатической точки зрения, но и с точки зрения общемировых ценностей. Я категорически за то, чтобы иностранцы были здесь и лучше интегрировались в нашу страну, тем более что у нас с демографией полная засада, а они нам ее поднимут», – уверяет писательница в эфире НСН.
В МВД рассказали о новом формате российских паспортов
В МВД рассказали о том, как будут выглядеть новые российские паспорта. Документ напомнит банковскую карту с чипом, где будут храниться отпечатки пальцев, фотография, данные о месте жительства, СНИЛС и, возможно, водительские права. Но сроки отказа от нынешних паспортов пока не называют.
Мария Арбатова: «Конечно, с одной стороны это удобно, потому что бегаешь, а все документы у тебя в разных местах. Другой вопрос, что если потерял, так потерял. Вопрос сложный, конечно привыкнем. Следующее поколение уже точно в теле будет иметь некий чип, в котором будет все написано. А нам приятнее доживать с бумажными паспортами», – говорит она НСН.
Минтруд предложил снизить уровень прожиточного минимума
Министерство труда и социальной защиты России предложило снизить уровень прожиточного минимума для граждан страны. В ведомстве объяснили предложение «снижением стоимости продуктов, которые используются при расчёте показателя».
Мария Арбатова: «Я считаю, что это просто безумие и комедия. У нас огромное количество людей за чертой бедности. А когда это мотивирует тем, что понизились цены на морковь, картофель и свеклу, то это точное отношение к народам, как к свиньям. Насколько я понимаю, остальные цены никуда не понизились, наоборот даже повысились. Это совершенно циничное отношение к населению, особенно оно глупо перед предстоящим голосованием за новую Конституцию», – отмечает в беседе с НСН Мария Арбатова.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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