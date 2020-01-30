Новости за ночь: Граница пяти регионов России с Китаем останется закрытой для автомобилистов

30 января 202007:15

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса принял решение оставить закрытой границу с Китаем в пяти регионах – Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РЕН ТВ.

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Изначально граница была временно закрыта по 30 января в связи с празднованием Нового года по лунному календарю в Китае.

Предварительно, граница останется закрытой для пешеходов и автомобилистов до 2 февраля. Поезда будут курсировать только по маршруту Москва-Пекин-Москва, уточнила Голикова.

По ее словам, власти РФ также предложат вузам продлить до 1 марта каникулы студентам, уехавшим на праздники в КНР.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ВирусКитайГраница