Новости за ночь: Граница пяти регионов России с Китаем останется закрытой для автомобилистов

Изначально граница была временно закрыта по 30 января в связи с празднованием Нового года по лунному календарю в Китае.

Предварительно, граница останется закрытой для пешеходов и автомобилистов до 2 февраля. Поезда будут курсировать только по маршруту Москва-Пекин-Москва, уточнила Голикова.

По ее словам, власти РФ также предложат вузам продлить до 1 марта каникулы студентам, уехавшим на праздники в КНР.