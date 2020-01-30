Новости за ночь: Россияне определили самые желанные места для отдыха

30 января 202007:31

Россияне назвали самые желанные места для отдыха. Опрос был проведен ВЦИОМ, его результаты публикуют РИА Новости. На первом месте оказался Крым. По словам социологов, это связано с тем, что полуостров чаще других появляется в медиа. В список также вошли Алтайский край, Сочи, Санкт-Петербург и озерo Байкал.

Большинство опрошенных заявили, что хотят ехать отдыхать не на пляжи и какие-то другие виды отдыха, а за культурными достопримечательностями и новыми впечатлениями.

Эксперты назвали альтернативы дорожающему отдыху в Турции

Как отмечают «Известия», в этом рейтинге лидирует Санкт-Петербург, он опережает Москву и города Золотого кольца, а также Казань и Крым.

Ранее НСН писала, что число российских туристов на Мальдивах побило рекорд, там отдохнули 84 тысячи человек. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе пояснила, что «мальдивские объекты размещения серьезно снизили цены и часть рейсов, которые осуществлялись, также продавали билеты по очень демократичным ценам, что позволило этой стране войти в десятку наиболее востребованных экзотических направлений на российском рынке».

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Другие новости за ночь 30 января 2020 года
ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ОтдыхКрымВЦИОМ