Новости за ночь: Россияне определили самые желанные места для отдыха

Россияне назвали самые желанные места для отдыха. Опрос был проведен ВЦИОМ, его результаты публикуют РИА Новости. На первом месте оказался Крым. По словам социологов, это связано с тем, что полуостров чаще других появляется в медиа. В список также вошли Алтайский край, Сочи, Санкт-Петербург и озерo Байкал.

Большинство опрошенных заявили, что хотят ехать отдыхать не на пляжи и какие-то другие виды отдыха, а за культурными достопримечательностями и новыми впечатлениями.