Новости за ночь: В посольстве России в США объяснили новую волну санкций

Посольство России отреагировало на новые санкции США по Крыму. В сообщении дипмиссии говорится, что эти меры не смогут изменить политики России, а также наносят ущерб только собственным интересам Вашингтона и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, посольство отметило, что Вашингтон не может смириться с успехами Москвы по всестороннему развитию Крыма, в том числе реализации масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом.

RT напоминает, США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым. Речь идёт о частной компании «Гранд Сервис Экспресс». Представитель фирмы пояснил, что деятельность ведётся на территории РФ, поэтому ограничительные меры на работу не повлияют. Минфин США ввёл санкции также против 8 физических лиц.