Новости за ночь: В посольстве России в США объяснили новую волну санкций
Посольство России отреагировало на новые санкции США по Крыму. В сообщении дипмиссии говорится, что эти меры не смогут изменить политики России, а также наносят ущерб только собственным интересам Вашингтона и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества.
Кроме того, посольство отметило, что Вашингтон не может смириться с успехами Москвы по всестороннему развитию Крыма, в том числе реализации масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом.
RT напоминает, США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым. Речь идёт о частной компании «Гранд Сервис Экспресс». Представитель фирмы пояснил, что деятельность ведётся на территории РФ, поэтому ограничительные меры на работу не повлияют. Минфин США ввёл санкции также против 8 физических лиц.
Ранее стало известно, что европейские страны несут от антироссийских санкций почти такие же потери, как и Россия. Они составляют 45% от общего ежемесячного ущерба в 4 млрд долларов. Оставшаяся часть ущерба приходится на российскую экономику.
Эти цифры подтвердил в эфире НСН главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец.
«Есть такое мнение, что санкции - это не мера, они фактически не достигли своей цели и, причиняют больше вреда предпринимателям, а соответственно населению, трудящемуся на предприятиях, которые производят продукцию, попавшую под эти санкции», - сказал эксперт.
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