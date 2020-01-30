Новости за ночь: ЦБ запустит сервис перевода зарплаты по номеру телефона

Идею удастся осуществить, когда идентификатором в зарплатном реестре работодателя станет не только номер счета в том или ином банке, но и номер телефона сотрудника, пояснили в ЦБ. Бакина при этом отмечает необходимость учитывать риски, связанные со сменой номера или утерей мобильного телефона.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве России Лазаря Бадалова, такая мера позволит перейти от юридически утвержденной борьбы с «зарплатным рабством» к практической реализации этого принципа, передает RT. «Зарплатное рабство» заключается в том, что сотрудник по условиям работодателя лишён права выбрать зарплатный банк.

При этом руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что тема зарплатного рабства искусственно раздута банками, пишут «Известия».