Недетская любовь: Педофилам ограничивают доступ к лагерям и школам

Согласно новым нормам, лица с непогашенными или неснятыми судимостями за преступления против половой неприкосновенности детей не имеют права посещать загороженные зоны детских образовательных, культурных, медицинских, санаторно-курортных и спортивно-физкультурных учреждений.

Отмечается, что данный запрет также распространяется на посещение детских игровых и спортивных площадок.

ЖЕСТКИЕ ИСТОРИИ

Расправы с педофилами в России часто приобретают самый жесткий характер. Так, толпа мужчин избила 23-летнего молодого человека в деревне Мисайлово Московской области, его заподозрили в приставаниях к детям. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что инцидент произошел в ЖК «Пригород Лесное» в ночь на четверг, 27 июля. Канал со ссылкой на очевидцев указывает, что количество нападавших достигло 30 человек. Так, во время избиения мужчина утверждал, что не трогал детей.