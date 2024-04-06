Недетская любовь: Педофилам ограничивают доступ к лагерям и школам
Школы, детсады, лагеря и спортивные секции станут недоступными для педофилов. При этом в России продолжают спорить о мере наказания для них.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает лицам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности детей, доступ на территории зон, предназначенных для нахождения детей. Текст документа доступен на портале правовой информации.
Согласно новым нормам, лица с непогашенными или неснятыми судимостями за преступления против половой неприкосновенности детей не имеют права посещать загороженные зоны детских образовательных, культурных, медицинских, санаторно-курортных и спортивно-физкультурных учреждений.
Отмечается, что данный запрет также распространяется на посещение детских игровых и спортивных площадок.
ЖЕСТКИЕ ИСТОРИИ
Расправы с педофилами в России часто приобретают самый жесткий характер. Так, толпа мужчин избила 23-летнего молодого человека в деревне Мисайлово Московской области, его заподозрили в приставаниях к детям. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел в ЖК «Пригород Лесное» в ночь на четверг, 27 июля. Канал со ссылкой на очевидцев указывает, что количество нападавших достигло 30 человек. Так, во время избиения мужчина утверждал, что не трогал детей.
Когда на место приехала полиция, большая часть народа разошлась, задержали лишь двоих мужчин в возрасте 44 и 26 лет, указывается в сообщении. Канал подчеркнул, что избитого перед опросом решили отправить в больницу города Видного, но мужчина сбежал еще до осмотра врача.
При этом есть примеры, когда педофилы осознают меру своей ответственности за преступления против детей. Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, ранее осужденный на 15 лет тюрьмы за педофилию, уехал в зону специальной военной операции. Об этом пишет MSK1.RU со ссылкой на его сестру.
Севшему за совращение 13-летнего мальчика Белостоцкому оставалось около четырех с половиной лет до выхода на свободу. Его срок изначально было сокращен вдвое. Родственница призналась, что он подписал контракт с российским оборонным ведомством еще в октябре, и частой возможности связываться с братом у сестры нет.
В социальных сетях Белостоцкого появился пост, посвященный его решению уйти на спецоперацию. Свой поступок он объяснил тем, что «во все времена позор принято было смывать кровью».
КАСТРАЦИЯ И СМЕРТЬ
Многие предлагают применять в отношении педофилов в качестве меры наказания химическую кастрацию. Педофилия - это психическое расстройство, вылечить его с помощью химической кастрации, как предлагают многие общественники в России, не получится, рассказал НСН врач-психиатр Лев Пережогин.
«Это бесполезная и неэффективная мера. Все расстройства полового влечения – это психические расстройства, с уровнем гормонов они никак не связаны. Кому-то из этих людей можно помочь, но не кастрацией, а фармакологическим лечением. А ядерные формы расстройств скорректировать довольно трудно. Если алкоголик или наркоман услышит новость о том, что его посадят в тюрьму, у нас меньше станет употребляющих? Нет, конечно. В этом случае такая же ситуация. Глаза боятся, руки делают. Чем острее переживание, тем более вычурной становится реализация», - отметил он.
При применении химической катастрации велика вероятность вынесения ошибочных приговоров, заявил НСН правозащитник Иван Мельников.
«Это так же, как смертная казнь. У нас в стране она не может быть, в том числе и из-за того, что есть опасность вынесения неправосудных приговоров. Если условно человеку отрубить руку, а потом выяснится, что это не он? Недавно, спустя 20 лет, в отношении якобы серийного маньяка выяснили, что это не он, а убийцей был бывший полицейский, который мог гулять на свободе все эти годы. Тут же могут быть абсолютно идентичные случаи. Бывает, что в таких делах эмоции перевешивают. Я за изоляцию и последующее лечение всех этих людей, но без химических вмешательств, потому что могут быть далеко не те последствия, которых мы ждем», - заключил он.
ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Президент РФ Владимир Путин в январе 2022 года подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Совет Федерации на заседании одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Пожизненное лишение свободы грозит за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании парламента 10 февраля призвала установить пожизненный административный надзор за педофилами. В свою очередь, Роскомнадзор предложил установить внесудебную блокировку материалов, пропагандирующих или оправдывающих педофилию.
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