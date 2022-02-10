В Госдуме предложили следить за педофилами пожизненно

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала установить пожизненный административный надзор за педофилами, сообщает ряд СМИ.

По ее словам, для этого уже назрела «жизненная необходимость». Так, она предложила дать суду возможность определения обязательных запретов для педофилов по использованию социальных сетей в формах, в которых могут участвовать дети, а также по посещению детских учреждений.

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В свою очередь член комитета ГД по развитию гражданского общества Олег Леонов подчеркнул необходимость разработки системы наказания за домогательства в интернете. По его словам, очень важно разработать специальные техсредства, чтобы постоянно контролировать тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности детей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном заключении педофилов в России вступил в силу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконДетиПедофилыДепутатыГосдума
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