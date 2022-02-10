В Госдуме предложили следить за педофилами пожизненно

В свою очередь член комитета ГД по развитию гражданского общества Олег Леонов подчеркнул необходимость разработки системы наказания за домогательства в интернете. По его словам, очень важно разработать специальные техсредства, чтобы постоянно контролировать тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности детей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном заключении педофилов в России вступил в силу.

