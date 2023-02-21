Путин: Мы защитим наших детей от деградации и вырождения

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия защитит свое молодое поколение от идей, которые продвигают на Западе.

«Посмотрите, что делают на Западе. Англиканская церковь планирует, пока только планирует, рассмотреть концепцию гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажешь? Прости, Господи. Педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки. Мы защитим наших детей от деградации и вырождения», - заявил глава государства.

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В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Тогда послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.

В этом году мероприятие проводится в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были.

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ТЕГИ:ЗападПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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