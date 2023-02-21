Путин: Мы защитим наших детей от деградации и вырождения

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия защитит свое молодое поколение от идей, которые продвигают на Западе.

«Посмотрите, что делают на Западе. Англиканская церковь планирует, пока только планирует, рассмотреть концепцию гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажешь? Прости, Господи. Педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки. Мы защитим наших детей от деградации и вырождения», - заявил глава государства.