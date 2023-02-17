Актер сериала «Папины дочки» признался в прикосновениях к несовершеннолетним
Актер Махач Мухайдинов, сыгравший роли в отечественных сериалах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», признал факт прикосновения к детям, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на адвоката подозреваемого Михаила Терехина.
По словам адвоката, Мухайдинов признал свою вину в том, что действительно прикасался к малолетним девочкам через одежду и делал массаж. Также правозащитник рассказал газете, что супруга подозреваемого поддерживает мужа и уверена в его невиновности.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что после его запросов в России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. По его словам, фигурантом стал «один из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России» - издательство «Попкорн букс».
Депутат отметил, что после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды компания продолжила продажу подобных книг, «украсив их обложки цитатами из статьи Конституции РФ, в которой гарантируется свобода слова и запрещается цензура».
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