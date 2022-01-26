Совфед утвердил закон о пожизненном заключении для педофилов

Теперь пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что поддерживает введение пожизненного заключения для педофилов. По ее мнению, дети и родители не должны бояться рассказывать о подобных случаях, чтобы «педофил понимал неотвратимость наказания».

