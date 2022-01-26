Совфед утвердил закон о пожизненном заключении для педофилов

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов.

На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Поправки вносятся в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»).

Милонов предложил создать открытую электронную базу педофилов

Теперь пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что поддерживает введение пожизненного заключения для педофилов. По ее мнению, дети и родители не должны бояться рассказывать о подобных случаях, чтобы «педофил понимал неотвратимость наказания».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ЗаконопроектПедофилыСовет Федерации РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры