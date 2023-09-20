Педагоги отбили палками от педофила девятилетнюю школьницу

Отмечается, что преступник схватил за руку девочку, когда он подходила к школе, и затащил ее за деревья. Ребенок звал на помощь, ее услышали другие дети и сообщили об этом преподавателям, которые смогли палками отогнать насильника, уже успевшего раздеть ребенка.

Задержанный житель города Артема (Приморский край) уже был неоднократно судим: за побои, за насильственные действия сексуального характера, а также дважды отбывал срок за грабеж и трижды — за кражу.

Следственный комитет России возбудил в отношении задержанного уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего с применением насилия и покушения на убийство. Следствие также оценит действия лиц, не осуществлявших должных образом надзор над недавно освободившимся из колонии преступником.

Ранее педофил, задержанный в Анапе, устроил «рейд» по нескольким детским лагерям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».0

