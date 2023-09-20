Педагоги отбили палками от педофила девятилетнюю школьницу
Сотрудники полиции задержали во Владивостоке педофила, попытавшегося изнасиловать третьеклассницу в лесу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Отмечается, что преступник схватил за руку девочку, когда он подходила к школе, и затащил ее за деревья. Ребенок звал на помощь, ее услышали другие дети и сообщили об этом преподавателям, которые смогли палками отогнать насильника, уже успевшего раздеть ребенка.
Задержанный житель города Артема (Приморский край) уже был неоднократно судим: за побои, за насильственные действия сексуального характера, а также дважды отбывал срок за грабеж и трижды — за кражу.
Следственный комитет России возбудил в отношении задержанного уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего с применением насилия и покушения на убийство. Следствие также оценит действия лиц, не осуществлявших должных образом надзор над недавно освободившимся из колонии преступником.
Ранее педофил, задержанный в Анапе, устроил «рейд» по нескольким детским лагерям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».0
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский усомнился в успехе контрнаступления ВСУ до конца года
- Рогов ответил на обвинения Украины в адрес России в похищении украинских детей
- СМИ: В Москве ограбили главу российского представительства Kia
- Сотрудники ФСБ задержали банду теневых банкиров
- Актер Саша Петров снялся в клипе на песню группы Ocean Jet
- Компания Маска открыла набор добровольцев для вживления чипов в мозг
- СМИ: Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар
- Строительство авиабазы для истребителей США началось в Финляндии
- В России упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий
- Педагоги отбили палками от педофила девятилетнюю школьницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru