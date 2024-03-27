Адвокат Алешкин: для возвращения смертной казни достаточно поправок в УК
Для возвращения смертной казни не обязательно проводить референдум или ждать решения Конституционного суда. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» выразил адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.
Он пояснил, что речь идёт статьях «Терроризм» и «Пособничество терроризму», а также по делам о педофилии, если преступники убили своих жертв.
По словам юриста, в этих случаях для возвращения высшей меры наказания будет достаточно внести изменения в Уголовный кодекс.
«Я полагаю, что по таким категориям делам не могут применяться смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом», – отметил адвокат», - указал Алешкин.
Он также добавил, что смертную казнь для террористов и педофилов может быть введена, если решение будет принимать суд присяжных.
Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что возвращать смертную казнь нельзя, так как она не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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