Адвокат Алешкин: для возвращения смертной казни достаточно поправок в УК

Он пояснил, что речь идёт статьях «Терроризм» и «Пособничество терроризму», а также по делам о педофилии, если преступники убили своих жертв.

По словам юриста, в этих случаях для возвращения высшей меры наказания будет достаточно внести изменения в Уголовный кодекс.

«Я полагаю, что по таким категориям делам не могут применяться смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом», – отметил адвокат», - указал Алешкин.

Он также добавил, что смертную казнь для террористов и педофилов может быть введена, если решение будет принимать суд присяжных.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что возвращать смертную казнь нельзя, так как она не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

