Не жесткая удаленка. Школьникам придется вакцинироваться
Врачи и политики обсудили необходимость введения дистанта в российских школах и вакцинации подростков.
Российские школы не планируется переводить на дистанционный режим работы из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По словам министра, в регионах могут принимать самостоятельные решения о переходе на удаленный формат работы, если в школах начнется рост заболеваемости, пишет Газета.ru.
В врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что новые ограничения в связи с коронавирусом неизбежны, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение
«Заболеваемость коронавирусом растет, но это было ожидаемо. Надо опять готовиться к тому, что введут карантин и для школьников и ограничительные меры для работающих граждан. Именно поэтому так важно было всех вакцинировать, потому что, скорее всего, карантина не избежать. Я думаю, что меры будут не жесткие, будет примерно то же, что и весной - не будет массовых закрытий, но часть школьников и рабочих на удаленку отправят точно», - отметила Ирина Ярцева.
Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН рассказал, как будут обучать в российских школах в период всплеска коронавируса.
«Будут стараться не сводить большое количество детей вместе, кормить в разное время, в разное время начинать уроки, там, где явного отступления ковида не будет, стараться разводить по классам. Думаю, ситуация будет аналогичной прошлогодней», - рассказал Смолин.
Ранее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины «Спутник» от коронавируса для детей, сообщила пресс-служба российского Минздрава.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что дети зачастую переносят вакцинацию легче, чем взрослые. Он также назвал сроки исследований вакцины для детей.
«Продолжительность исследования определяется протоколом. Думаю, не меньше года будут проводиться исследования у детей. Дальше всё будет определяться эпидемиологической ситуацией, вакцина введена в национальный календарь. Для групп риска с обязательного согласия родителей возможна вакцинация. Пока никакой опасности не установлено, исследования покажут… Понятное дело, что могут быть индивидуальные какие-то проявления, но в целом безопасность уже доказана в исследованиях с участием более 11 млн людей. У детей как раз вакцина легче переносится, если это не ослабленный организм», - заключил вирусолог.
Ранее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины «Спутник» от коронавируса для детей. Директор Центра Александр Гинцбург сообщил, что исследование препарата от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около 3-3,5 месяцев. По его словам, детская вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной, как и взрослая. По результатам исследования эксперты выберут оптимальную дозу для несовершеннолетних.
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