Не жесткая удаленка. Школьникам придется вакцинироваться

Российские школы не планируется переводить на дистанционный режим работы из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам министра, в регионах могут принимать самостоятельные решения о переходе на удаленный формат работы, если в школах начнется рост заболеваемости, пишет Газета.ru.