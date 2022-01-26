В Минпросвещения назвали условия для перехода школ на дистанционное обучение

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что заменить традиционное обучение на дистанционное можно лишь при всплеске заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.

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По его словам, подобные меры принимаются вынужденно, чтобы сохранить здоровье детей, однако при спаде заболеваемости школы опять возвращаются к традиционному режиму.

«Нельзя сравнивать школы по результатам ЕГЭ. Вот как нельзя вводить дистанционное обучение и заменять традиционное обучение дистанционным обучением, только если это необходимо», - заключил министр.

Ранее власти Архангельска перевели 12 учебных заведений города на дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью как ковидом, так и ОРВИ, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусОбучениеШколыМинпросвет
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