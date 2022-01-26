В Минпросвещения назвали условия для перехода школ на дистанционное обучение
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что заменить традиционное обучение на дистанционное можно лишь при всплеске заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобные меры принимаются вынужденно, чтобы сохранить здоровье детей, однако при спаде заболеваемости школы опять возвращаются к традиционному режиму.
«Нельзя сравнивать школы по результатам ЕГЭ. Вот как нельзя вводить дистанционное обучение и заменять традиционное обучение дистанционным обучением, только если это необходимо», - заключил министр.
Ранее власти Архангельска перевели 12 учебных заведений города на дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью как ковидом, так и ОРВИ, сообщают «Невские новости».
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