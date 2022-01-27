Вассерман назвал основную проблему дистанта в школах

Главная проблема дистанционного образования в школах — потеря возможности социализации среди равных. Таким мнением поделился депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

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Вассерман отметил, что в разных регионах ситуация с коронавирусом разная, потому переводить на онлайн-обучение все школы не стоит.

Также депутат Госдумы подчеркнул, что школа дает возможности социализации, которых нет в семье.

«Большая часть общения происходит по горизонтали, то есть с равными себе, тогда как в семье большая часть общения происходит по вертикали. Общению на равных мы учимся в основном в школе», — объяснил Вассерман в беседе с «Радио 1».

Ранее стало известно о переводе на дистанционный формат обучения школ в некоторых российских регионах.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Анатолий ВассерманШкола
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