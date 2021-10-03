Минпросвещения не будет закрывать школы из-за ковида

Локдауна в системе образования не будет, подчеркнул Кравцов.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», - глава ведомства.

По мнению Кравцова, регионы должны самостоятельно принимать решения о необходимости закрытия школ с учетом эпидемической обстановки с COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется только к середине декабря. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Сейчас нет никакой необходимости в введении локдауна, его можно было ввести в момент начала третьей волны. А частичные ограничения в виде кратковременных двухнедельных каникул, перевода на дистанционную работу и ужесточение контроля за масочным режимом – такие меры для снижения нагрузки на врачей были бы оправданы», - заявил инфекционист.

