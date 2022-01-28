В Тюменской области все школы перейдут на дистант из-за COVID-19
Школы Тюменской области с 31 января перейдут на дистанционное обучение, сообщает Информационный центр правительства региона.
«В Тюменской области все школы переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, переходят на дистант», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Отмечается, что мера коснется всех учебных заведений независимо от формы собственности. Кроме того, власти рекомендовали перейти на удаленку вузам области, пишет Ura.ru.
Также в регионе временно приостановили занятия в секциях и кружках. При этом детские сады продолжат работу в штатном режиме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- В Польше подготовили план эвакуации своих дипломатов c Украины
- Кабмин выделит частным клиникам 351 млн рублей на уход за пожилыми
- Международный аэропорт Багдада был обстрелян ракетами
- В Тюменской области все школы перейдут на дистант из-за COVID-19
- Треть жителей планеты поддерживают политику России
- Надаль вышел в финал Australian Open
- В Москве автовладельцев призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада
- В ЛНР заявили о полетах американских самолетов-разведчиков над Украиной
- Самолет из Узбекистана экстренно сел в Екатеринбурге
- На Украине засомневались в дееспособности Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru