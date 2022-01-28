В Тюменской области все школы перейдут на дистант из-за COVID-19

Школы Тюменской области с 31 января перейдут на дистанционное обучение, сообщает Информационный центр правительства региона.

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«В Тюменской области все школы переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, переходят на дистант», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Отмечается, что мера коснется всех учебных заведений независимо от формы собственности. Кроме того, власти рекомендовали перейти на удаленку вузам области, пишет Ura.ru.

Также в регионе временно приостановили занятия в секциях и кружках. При этом детские сады продолжат работу в штатном режиме.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ШколыТюменьКоронавирус
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