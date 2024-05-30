«До 40% населения»: Мясников заявил о глобальном проигрыше «антиваксерам»
В Европе и США до 40% граждан выступают против любой вакцинации, этот тренд после COVID-19 закрепился и в России, заявил НСН Александр Мясников.
В Европе и США до 40% граждан выступают против любой вакцинации, этот тренд после COVID-19 закрепился и в России, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что российские власти сформировали негативное отношение населения к вакцинам, говоря о недостатках западных вакцин.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил в пресс-центре НСН о росте заболеваемости корью и коклюшем в России. По его словам, от кори стали реже прививаться, а от коклюша помогают уже не все вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия в 2024 году вошла в топ-3 в мире по заболеваемости корью, уступив только Казахстану и Азербайджану.
«Мы агитационно проигрываем антивакцинаторам, это не со времен коронавируса, это началось гораздо раньше. Раньше этих людей приглашали в разные шоу, они тряслись от злобы и говорили, что вакцинация – это от дьявола. Конечно, ситуация с коронавирусом тоже сыграла роль. Не сама вакцинация против COVID-19, а разговоры вокруг этого», - отметил он.
По его словам, государство проиграло эту информационную войну, так как рассказывало о недостатках западных вакцин, а россияне восприняли это слишком буквально.
«Особенный вред приносит пропаганда, когда сравнивают нашу и западную вакцины. Люди не слышат, какие вакцины хорошие, они запоминают, что от вакцины возникают побочные эффекты, разные проблемы и заболевания. Мы говорим, что это не от нашего «Спутника», а от западных вариантов, но население эту информацию распространяет на вакцины в целом. Противники любой вакцинации – это глобальная проблема, доля таких граждан в США выросла с 2-3% до 40% в последние годы, во Франции – до 30%. Это глобальная проблема, а мы не ведем никакой работы. Надо говорить честно о цифрах, о побочных явлениях. Нет на 100% надежной и безопасной вакцины. Нужно говорить, кому она нужна в первую очередь, кому не очень нужна», - заключил он.
Сегодня на законодательном уровне сделано все возможное для возобновления массовой вакцинации от кори и коклюша, однако россияне не хотят вакцинироваться после агрессивной кампании вакцинации от коронавируса непроверенным препаратом, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный «Радиоточке НСН».
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