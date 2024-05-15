Эксперты ВОЗ: COVID-19 в 81% случаев лечили неправильно

Специалисты ВОЗ провели анализ мировых данных пациентов с ковидом за 2020-2023 года и выяснили, что многим заболевшим ошибочно прописывали антибактериальную терапию с антибиотиками без необходимых показаний. Об этом рассказала «Свободная пресса».

Всего было проанализировано около 450 тысяч историй болезней пациентов из 65 стран мира, данные о которых хранились на глобальной платформе регистрации клинических данных по COVID-19. Авторы доклада обнаружили, что в 75% случаев пациентам назначались неэффективные при этой болезни антибиотики. В 81% случаев антибиотики назначали больным с тяжелой коронавирусной инфекцией и тем, чье состояние оценивалось как критическое.