После пандемии COVID-19 выросло число заболевших рассеянным склерозом

Пандемия коронавируса привела к росту числа заболевших рассеянным склерозом по всему миру, сообщил руководитель Отдела нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Алексей Бойко, передает «Интерфакс».

Он отметил, что любая вирусная инфекция, психоэмоциальное напряжение и хронический стресс приводит к обострению этого заболевания.

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Всего в России сегодня около 150 тысяч человек страдают рассеянным склерозом.

Также пандемия COVID-19 стала причиной снижения ожидаемой продолжительности жизни во всем мире. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В документе говорится, что за два года пандемии умерли 12,9 млн человек - 4,1 млн в 2020 году и 8,8 млн - в 2021 году. Отмечается, что в итоге коронавирус вошёл в тройку ведущих причин смертности во всем мире, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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