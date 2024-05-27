После пандемии COVID-19 выросло число заболевших рассеянным склерозом

Всего в России сегодня около 150 тысяч человек страдают рассеянным склерозом.

Также пандемия COVID-19 стала причиной снижения ожидаемой продолжительности жизни во всем мире. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В документе говорится, что за два года пандемии умерли 12,9 млн человек - 4,1 млн в 2020 году и 8,8 млн - в 2021 году. Отмечается, что в итоге коронавирус вошёл в тройку ведущих причин смертности во всем мире, передает «Радиоточка НСН».

