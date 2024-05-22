Легкий FLiRT: Новый вариант COVID-19 не опаснее своих предшественников

Напомним, об окончании пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения заявила еще год назад — 5 мая 2023 года. Тогда глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что эпидемическая ситуация улучшилась настолько, что стало возможно снять режим международной чрезвычайной ситуации.

Это заявление вызвало дискуссию в России. Не согласился с руководителем ВОЗ начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Я не очень понимаю, почему можно закрывать этот вопрос, потому что коронавирус теперь надолго останется с нами. Выглядеть он будет так же, как выглядит сегодня. Другое дело, что он теперь не причинит таких тотальных неприятностей и перейдет в разряд аналогов гриппа. При этом нельзя исключать возможность неприятных мутаций и рекомбинации с другими вариантами коронавируса. Будем надеяться, что этого не произойдет», — отметил он.

Противоположной точки зрения придерживался заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Это мнение специалиста, который работает над этим вопросом. Коронавирус не выпадает из общих законов эпидемиологии, судя по имеющимся сегодня признакам, с его словами можно согласиться. Но это вовсе не значит, что нужно отменить меры безопасности. Их действие должно продолжаться, поскольку ситуация в разных странах мира остается достаточно непростой», — заявил Онищенко.

Похоже, что с окончанием пандемии коронавируса в ВОЗ действительно поспешили. Или не поспешили?

