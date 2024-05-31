Мигранты или антиваксеры? Как Россия оказалась на грани эпидемии кори и коклюша

Вместе с тем в Роспотребнадзоре признают: эпидемиологическая ситуация по кори в мире на протяжении последних полутора лет действительно неблагоприятная. Из 120,3 тысячи случаев, зарегистрированных с начала 2024 года, более 47% приходится на Европейский регион, а наибольшая заболеваемость корью за последние полгода зарегистрирована в Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане и иных странах.

Отмечается, что в России иммунизация проводится по трем направлениям — планово, по эпидпоказаниям (в очагах инфекции), кроме того, ведется подчищающая иммунизация лиц, кто ранее не был привит и не болел (по этому направлению привили свыше 1,42 млн человек, из которых более 682 тысяч — мигранты.

Также в России ведется популяционный эпиднадзор — это новый инструмент, позволяющий оценить защищенность населения и истинную распространенность инфекции. Аналогичные совместные исследования проводятся и в дружественных странах (Таджикистан, Сербия, Армения, Киргизия, Белоруссия).

В Роспотребнадзоре указали, что оперативно проводимая вакцинация поспособствовала тому, что свыше 90% очагов кори в стране не имеют распространения (то есть регистрируются единичные случаи). В 2023 году было выявлено порядка 1,4 млн контактных граждан, из которых подлежали прививкам, 272 тысячи человек, своевременно удалось привить 75%. Однако, по словам представителей ведомства, особенностью нынешнего периода, стала регистрация очагов среди лиц цыганской национальности, мигрантов и тех, кто не прививался по религиозным убеждениям.

МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ

Конечно, статистика Роспотребнадзора должна была бы несколько успокоить. Однако настроения медиков куда более тревожные.

Так, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН, что Россия, по всей видимости, стоит на пороге эпидемии кори и коклюша, и виной тому — низкий процент вакцинированных.

«Десять лет назад коклюш был редкостью. А сейчас я общаюсь с главврачами больниц Новосибирска, и они рассказывают, что идет нарастание числа случаев. Произошло это во многом потому, что люди не заморачивались с вакцинацией во время пандемии. Кроме того, возросло число антивакцинаторов. И сейчас мы, может быть, стоим на пороге весьма значительной эпидемии и коклюша, и кори. Чтобы эпидемий кори не было, надо, чтобы процент вакцинированных был выше 95%. А у нас сейчас нет и 90%. В Новосибирске только с начала этого года было уже шесть вспышек кори, и это нехорошая ситуация. Корь дает осложнения типа болезни Альцгеймера в раннем возрасте, подострый склеротический панэнцефалит», — сказал Нетесов.

Согласен с коллегой и врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус. Он также отметил, что старые варианты вакцины против коклюша стали «менее патентными» с точки зрения защиты.

«С коклюшем ситуация в какой-то степени схожая, но там есть один нюанс. Коклюш сам по себе меняется и, к сожалению, старые варианты вакцины, особенно в Европе, становятся менее патентными с точки зрения защиты. У некоторых пациентов коклюш переходит в хронический вид. У меня докторантка делает диссертацию о синдромах хронического кашля. Примерно 25% взрослых людей с хроническим кашлем — это, к сожалению, не выявленный коклюш или его стертая форма», — подчеркнул медик.

При этом корь по последствиям будет пострашнее относительно «нового» COVID-19, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Корь — это очень серьезное заболевание, страшнее, чем коронавирус, так как последствия могут быть очень серьезными, вплоть до слабоумия. Она очень заразна. Если больной человек был в помещении, через три часа пришел непривитый туда — и заразился. Заразность стопроцентная», — заявил он.

ПРОДУЛИ АНТИПРИВИВОЧНИКАМ

Кстати, о привитых — кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков и зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в один голос утверждают, что немалый вклад в катастрофическое положение по кори и коклюшу внесли антипрививочники.

Депутат утверждает, что причиной резкого снижения вакцинации стали агрессивные призывы прививаться от COVID-19.

«Снижение охвата вакцинацией объясняется кампанией, которая проводилась в рамках принуждения людей к вакцинации от COVID-19 препаратом, который на тот момент вызывал много вопросов. Стало активно продвигаться движение антипрививочников, а доверие россиян к самому процессу снизилось», — отметил он.