Мигранты или антиваксеры? Как Россия оказалась на грани эпидемии кори и коклюша
Несмотря на заверения Роспотребнадзора в активной иммунизации населения, статистика показывает, что государство проиграло войну антипрививочникам, убеждены медики. Врачи вдобавок заявляют о дефиците вакцин.
В Роспотребнадзоре усомнились в выводах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая ранее сообщила, что Россия вошла в тройку лидеров по числу заражений корью среди европейских стран с апреля 2023 года по март 2024 года. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителей ведомства.
По данным ВОЗ, за отчетный период зафиксировано 18977 случаев кори (для сравнения: в Казахстане — 36292 случая, в Азербайджане — 28855). Представители Роспотребнадзора отметили неточность статистики ВОЗ, поскольку специалисты организации при подсчете случаев заболеваний не учли трудовых мигрантов, беженцев, большинство из которых не привиты, и труднодоступных групп населения. В России же действует система учет всех случаев кори в отличие от России, где действует система учета каждого случая инфекционного заболевания, а противоэпидемические мероприятия организуются по каждому первому случаю заболевания.
Вместе с тем в Роспотребнадзоре признают: эпидемиологическая ситуация по кори в мире на протяжении последних полутора лет действительно неблагоприятная. Из 120,3 тысячи случаев, зарегистрированных с начала 2024 года, более 47% приходится на Европейский регион, а наибольшая заболеваемость корью за последние полгода зарегистрирована в Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане и иных странах.
Отмечается, что в России иммунизация проводится по трем направлениям — планово, по эпидпоказаниям (в очагах инфекции), кроме того, ведется подчищающая иммунизация лиц, кто ранее не был привит и не болел (по этому направлению привили свыше 1,42 млн человек, из которых более 682 тысяч — мигранты.
Также в России ведется популяционный эпиднадзор — это новый инструмент, позволяющий оценить защищенность населения и истинную распространенность инфекции. Аналогичные совместные исследования проводятся и в дружественных странах (Таджикистан, Сербия, Армения, Киргизия, Белоруссия).
В Роспотребнадзоре указали, что оперативно проводимая вакцинация поспособствовала тому, что свыше 90% очагов кори в стране не имеют распространения (то есть регистрируются единичные случаи). В 2023 году было выявлено порядка 1,4 млн контактных граждан, из которых подлежали прививкам, 272 тысячи человек, своевременно удалось привить 75%. Однако, по словам представителей ведомства, особенностью нынешнего периода, стала регистрация очагов среди лиц цыганской национальности, мигрантов и тех, кто не прививался по религиозным убеждениям.
МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ
Конечно, статистика Роспотребнадзора должна была бы несколько успокоить. Однако настроения медиков куда более тревожные.
Так, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН, что Россия, по всей видимости, стоит на пороге эпидемии кори и коклюша, и виной тому — низкий процент вакцинированных.
«Десять лет назад коклюш был редкостью. А сейчас я общаюсь с главврачами больниц Новосибирска, и они рассказывают, что идет нарастание числа случаев. Произошло это во многом потому, что люди не заморачивались с вакцинацией во время пандемии. Кроме того, возросло число антивакцинаторов. И сейчас мы, может быть, стоим на пороге весьма значительной эпидемии и коклюша, и кори. Чтобы эпидемий кори не было, надо, чтобы процент вакцинированных был выше 95%. А у нас сейчас нет и 90%. В Новосибирске только с начала этого года было уже шесть вспышек кори, и это нехорошая ситуация. Корь дает осложнения типа болезни Альцгеймера в раннем возрасте, подострый склеротический панэнцефалит», — сказал Нетесов.
Согласен с коллегой и врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус. Он также отметил, что старые варианты вакцины против коклюша стали «менее патентными» с точки зрения защиты.
«С коклюшем ситуация в какой-то степени схожая, но там есть один нюанс. Коклюш сам по себе меняется и, к сожалению, старые варианты вакцины, особенно в Европе, становятся менее патентными с точки зрения защиты. У некоторых пациентов коклюш переходит в хронический вид. У меня докторантка делает диссертацию о синдромах хронического кашля. Примерно 25% взрослых людей с хроническим кашлем — это, к сожалению, не выявленный коклюш или его стертая форма», — подчеркнул медик.
При этом корь по последствиям будет пострашнее относительно «нового» COVID-19, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Корь — это очень серьезное заболевание, страшнее, чем коронавирус, так как последствия могут быть очень серьезными, вплоть до слабоумия. Она очень заразна. Если больной человек был в помещении, через три часа пришел непривитый туда — и заразился. Заразность стопроцентная», — заявил он.
ПРОДУЛИ АНТИПРИВИВОЧНИКАМ
Кстати, о привитых — кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков и зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в один голос утверждают, что немалый вклад в катастрофическое положение по кори и коклюшу внесли антипрививочники.
Депутат утверждает, что причиной резкого снижения вакцинации стали агрессивные призывы прививаться от COVID-19.
«Снижение охвата вакцинацией объясняется кампанией, которая проводилась в рамках принуждения людей к вакцинации от COVID-19 препаратом, который на тот момент вызывал много вопросов. Стало активно продвигаться движение антипрививочников, а доверие россиян к самому процессу снизилось», — отметил он.
В свою очередь Крючков заявил, что «тренд на антиваксеров» возник еще в доковидную эпоху. Но это далеко не единственная причина — по мнению иммунологов, повлияли на рост заболеваемости снятие антиковидных ограничений, проблемы с вакцинами (от коклюша новые препараты малоэффективны, от кори вакцин практически нет) и просадка по вакцинации детей предшкольного возраста (6-7 лет).
Гораздо более резко высказался Мясников. По его мнению, государство с треском проиграло войну антипрививочникам.
«Особенный вред приносит пропаганда, когда сравнивают нашу и западную вакцины. Люди не слышат, какие вакцины хорошие, они запоминают, что от вакцины возникают побочные эффекты, разные проблемы и заболевания. Мы говорим, что это не от нашего “Спутника”, а от западных вариантов, но население эту информацию распространяет на вакцины в целом. Противники любой вакцинации – это глобальная проблема, доля таких граждан в США выросла с 2-3% до 40% в последние годы, во Франции – до 30%. Это глобальная проблема, а мы не ведем никакой работы. Надо говорить честно о цифрах, о побочных явлениях. Нет на 100% надежной и безопасной вакцины. Нужно говорить, кому она нужна в первую очередь, кому не очень нужна», — заявил он.
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