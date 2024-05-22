Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT

Вариант COVID-19 FLiRT выявлен в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

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По данным ведомства, за весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT. Они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности.

Преобладающим остается вариант омикрон. Симптоматика FLiRT схожа с симптомами при омикроне. Это лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Ранее стало известно, что смертоносная группа штаммов коронавируса FLiRT распространяется по США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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