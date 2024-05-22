Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Вариант COVID-19 FLiRT выявлен в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
По данным ведомства, за весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT. Они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности.
Преобладающим остается вариант омикрон. Симптоматика FLiRT схожа с симптомами при омикроне. Это лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.
Ранее стало известно, что смертоносная группа штаммов коронавируса FLiRT распространяется по США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru