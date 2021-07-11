Названы причины антироссийской «вакцинной дипломатии»

Захарова отметила, что подобное недопустимое заявление французских дипломатов оказалось не первым. По ее мнению, необходимо говорить о политической позиции всей страны.

«Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В отказе Европы от признания «Спутника V» нет политической составляющей, а есть несоответствие стандартам, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

«Основная проблема в том, что, если вы допускаете на свой рынок лекарство, сделанное в стране, у которой непрозрачное регулирование и, возможно, недостаточно развитое и контролируемое производство, вы подвергаете свое население риску. Риску не потому, что сама разработка "не рабочая", а потому что, не можете гарантировать, насколько заявленные характеристики продукта соответствуют реальным, и не может ли быть так, что между разными партиями будет значительная разница по ряду критических параметров. Политики в чистом виде здесь, на мой взгляд, нет, просто потому что в мире сейчас использовано более 2 миллиардов доз вакцины, а «Спутника V» использовано лишь 30-40 миллионов доз, в основном на внутреннем рынке. Это крошечный процент от всего рынка вакцинации от COVID-19. Допуск или недопуск этих вакцин на западные рынки ничего не поменяет на внешних рынках, если не считать, что это будет проявлением так называемой «мягкой силы Кремля», которая некоторыми может рассматриваться, как нежелательная», - отметил профессор.