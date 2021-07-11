Названы причины антироссийской «вакцинной дипломатии»
Ученые и политики в России назвали причины, по которым Запад не пускает на свой рынок российские вакцины от коронавируса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, сожалеющего о том, что Греция допускает в страну людей, привитых российскими и китайскими вакцинами от коронавируса.
Захарова отметила, что подобное недопустимое заявление французских дипломатов оказалось не первым. По ее мнению, необходимо говорить о политической позиции всей страны.
«Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
В отказе Европы от признания «Спутника V» нет политической составляющей, а есть несоответствие стандартам, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.
«Основная проблема в том, что, если вы допускаете на свой рынок лекарство, сделанное в стране, у которой непрозрачное регулирование и, возможно, недостаточно развитое и контролируемое производство, вы подвергаете свое население риску. Риску не потому, что сама разработка "не рабочая", а потому что, не можете гарантировать, насколько заявленные характеристики продукта соответствуют реальным, и не может ли быть так, что между разными партиями будет значительная разница по ряду критических параметров. Политики в чистом виде здесь, на мой взгляд, нет, просто потому что в мире сейчас использовано более 2 миллиардов доз вакцины, а «Спутника V» использовано лишь 30-40 миллионов доз, в основном на внутреннем рынке. Это крошечный процент от всего рынка вакцинации от COVID-19. Допуск или недопуск этих вакцин на западные рынки ничего не поменяет на внешних рынках, если не считать, что это будет проявлением так называемой «мягкой силы Кремля», которая некоторыми может рассматриваться, как нежелательная», - отметил профессор.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Панкин отметил, что сертификация позволит совершать поставки вакцина по всему миру. При этом дипломат напомнил, что Россия заключила соглашения о поставках более с чем 60 странами, поэтому говорить о недопуске на рынок было бы «натяжкой». Однако ВОЗ и EMA не зарегистрировали ни один препаратов для вакцинации от коронавируса российского производства. «Эта процедура затянулась», - признал Панкин.
Исключительно политическую подоплеку в непризнании в Евросоюзе российской вакцины увидел и член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«Затягивание процесса регистрации нашего препарата может быть объяснено политическими мотивами. На мой взгляд, это путь в никуда. В гуманитарных вопросах, связанных с противодействием эпидемии, нужно нормальное и конструктивное взаимодействие. Не нужно пытаться изолироваться на уровне отдельной страны или континента, Евросоюза и чего угодно. Это общая беда и отсидеться в тихой гавани не получится. Необходимо взаимное признание эффективных вакцин», - объяснил он НСН.
Российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, почему российская вакцина невыгодна западным компаниям.
«Основные возражение оппонентов российских разработчиков – что в мире о наших препаратах ничего не знают. Но если так рассуждать, надо прекратить разработку и производство российских препаратов и покупать только импортные, со всеми их достоинствами и недостатками. Совершенно точно уже можно сказать, что иностранные фармкомпании не заинтересованы в том, чтобы на равных конкурировать с российскими препаратами. Они заинтересованы лишь в нашем рынке, поэтому готовы выкупать патенты и разрабатывать их сами, чтоб нам же потом и продавать. Недаром, ведь, считается, что фармбизнес даже более доходный, чем сырьевой», - пояснил вирусолог.
Еврокомиссия (ЕК) пока не приступила к переговорам с Россией о взаимном признании ковид-сертификатов, сообщает ТАСС. По словам представителя ЕК, ряду стран-партнёров, включая РФ, была направлена общая техническая информация для начала обсуждения этого вопроса.
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