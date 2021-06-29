В МИД РФ признали, что регистрация российских вакцин затянулась

Международная регистрация российских вакцин от COVID-19 проводится долго, однако Россия "делает все от нее зависящее", заявил замминистра иностранных дел России Александр Панкин. Об этом сообщает РИА Новости.

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Панкин отметил, что сертификация позволит совершать поставки вакцина по всему миру. При этом дипломат напомнил, что Россия заключила соглашения о поставках более с чем 60 странами, поэтому говорить о недопуске на рынок было бы "натяжкой". Однако ВОЗ и EMA не зарегистрировали ни один препаратов для вакцинации от коронавируса российского производства. "Эта процедура затянулась", - признал Панкин.

Агентство передает, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил об усилении социального неравенства в мире из-за пандемии. По мнению Блинкена, справиться с этим могут лишь международное сотрудничество и всеобщий доступ к вакцинам.

Панкин прокомментировал заявление Блинкена, отметив противоречие в словах политика о всеобщем доступе к вакцинам.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВакцинацияМИД РФ
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