В МИД РФ признали, что регистрация российских вакцин затянулась

Панкин отметил, что сертификация позволит совершать поставки вакцина по всему миру. При этом дипломат напомнил, что Россия заключила соглашения о поставках более с чем 60 странами, поэтому говорить о недопуске на рынок было бы "натяжкой". Однако ВОЗ и EMA не зарегистрировали ни один препаратов для вакцинации от коронавируса российского производства. "Эта процедура затянулась", - признал Панкин.



Агентство передает, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил об усилении социального неравенства в мире из-за пандемии. По мнению Блинкена, справиться с этим могут лишь международное сотрудничество и всеобщий доступ к вакцинам.

Панкин прокомментировал заявление Блинкена, отметив противоречие в словах политика о всеобщем доступе к вакцинам.