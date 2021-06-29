В МИД РФ признали, что регистрация российских вакцин затянулась
Международная регистрация российских вакцин от COVID-19 проводится долго, однако Россия "делает все от нее зависящее", заявил замминистра иностранных дел России Александр Панкин. Об этом сообщает РИА Новости.
Панкин отметил, что сертификация позволит совершать поставки вакцина по всему миру. При этом дипломат напомнил, что Россия заключила соглашения о поставках более с чем 60 странами, поэтому говорить о недопуске на рынок было бы "натяжкой". Однако ВОЗ и EMA не зарегистрировали ни один препаратов для вакцинации от коронавируса российского производства. "Эта процедура затянулась", - признал Панкин.
Агентство передает, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил об усилении социального неравенства в мире из-за пандемии. По мнению Блинкена, справиться с этим могут лишь международное сотрудничество и всеобщий доступ к вакцинам.
Панкин прокомментировал заявление Блинкена, отметив противоречие в словах политика о всеобщем доступе к вакцинам.
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