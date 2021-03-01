«Позор и извращение!» Рар об отношении ЕС к «Спутнику V»

Александр Рар: «Да, к сожалению, когда ты видишь, как отдельные лидеры Европейского союза перед телевизионными камерами, перед СМИ оправдываются, а порой и извиняются за то, что они покупают вакцину "Спутник V" – это позорно. Они боятся какого-то давления со стороны средств массовой информации, или политиков, или общественности на Западе за то, что они сотрудничают с Россией по вакцинации, то есть по спасению от смерти большей части своего населения. Это даже не геополитика, это какое-то извращение», – сказал он в эфире НСН.

