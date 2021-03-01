«Позор и извращение!» Рар об отношении ЕС к «Спутнику V»
Немецкий политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Постпреды ЕС согласовали санкции против РФ из-за Навального
Постоянные представители стран-членов Евросоюза начали оформление санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального.
Александр Рар: «Мне кажется, что Европейский союз не будет вводить секторальные санкции против российской экономики, отделается символическими санкциями против российских силовиков, которых будут винить в причастности к аресту Навального. Таким образом, Евросоюз сохранит свое лицо, так как ранее он объявил во всеуслышание, что санкции вводить будет, что вопрос Навального для него принципиальный – это права человека, это либеральные ценности, это правовое государство, поэтому как-то реагировать он должен. Так что Европейский союз введет санкции, но они будут для России безболезненными, только имиджевые», – предположил в интервью НСН Александр Рар.
Лавров: нельзя вакцинацию превращать в геополитику
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с сожалением отметил попытки превратить тему вакцинации в предмет геополитических измышлений.
Александр Рар: «Да, к сожалению, когда ты видишь, как отдельные лидеры Европейского союза перед телевизионными камерами, перед СМИ оправдываются, а порой и извиняются за то, что они покупают вакцину "Спутник V" – это позорно. Они боятся какого-то давления со стороны средств массовой информации, или политиков, или общественности на Западе за то, что они сотрудничают с Россией по вакцинации, то есть по спасению от смерти большей части своего населения. Это даже не геополитика, это какое-то извращение», – сказал он в эфире НСН.
Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением России к ответственности за «агрессию» на Украине.
Александр Рар: «Он, конечно, должен дежурно говорить, что Штаты не признают, что Штаты будут нажимать, что России Крым не простят и так далее. Но я думаю, что уже в ближайшие годы с Крымом будет та же ситуация, как и с Северным Кипром, который фактически относится к Турции, никто этого не признает, но никто и санкции против Турции не вводит. И ситуация, в принципе, давным-давно стабилизировалась и успокоилась», – отметил в беседе с НСН Александр Рар.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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