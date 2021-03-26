«Путь в никуда!» В Госдуме оценили слова Макрона о «войне вакцин»
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал НСН, что мировому сообществу нужно бороться с пандемией всем вместе, а не создавать друг другу барьеры.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцин. Глава государства считает, что в этих условиях ЕС нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19. Он также заявил, что Европа к лету станет континентом, который производит больше всего доз вакцин от коронавируса.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН призвал международное сообщество к конструктивному сотрудничеству в борьбе с пандемией.
«Пока что европейский рынок для российской вакцины практически весь закрыт. Дальнейшее затягивание процесса регистрации нашего препарата может быть объяснено политическими мотивами. На мой взгляд, это путь в никуда. В гуманитарных вопросах, связанных с противодействием эпидемии, нужно нормальное и конструктивное взаимодействие. Не нужно пытаться изолироваться на уровне отдельной страны или континента, Евросоюза и чего угодно. Это общая беда и отсидеться в тихой гавани не получится. Необходимо взаимное признание эффективных вакцин», - объяснил он.
Собеседник НСН признал потенциал Европы в области вакцинации, заметив, что в таком случае лидерство обязывает ЕС активно помогать и другим странам.
«Технологически у Макрона есть все основания заявлять, что Европа станет лидером в стратегии вакцинации. Практически все крупные компании имеют свое представительство в Европе, технически они способны это делать. Другое дело, что они не должны замыкаться только на себе, потому что эти препараты нужны и в странах третьего мира, и в Африке, и в Южной Америке, и в других не таких развитых территориях. Европейский Союз должен заниматься не только тем, чтобы остановить распространение и обеспечить только себя, а как лидер экономики наряду с другими странами должен быть проводником вакцины в другие уголки, где живут люди, и бушует та же самая эпидемия», - добавил он.
Куринный признал «войну вакцин» среди мировых держав, отметив, что это противоречит гуманитарным и общечеловеческим ценностям.
«Чтобы мы не говорили, война вакцин идет. Сначала была гонка, затем технологические и связанные с производством вопросы. Сейчас спорят из-за взаимного признания этих вакцин, ковидных паспортов и всего, что с этим связано. Из борьбы с эпидемией должны быть исключены все политические мотивы, на которые Макрон и другие политики пытаются сделать акцент. Это общемировая проблема, бороться всем вместе, а не создавать барьеры. Европа и Россия сейчас лидеры в области производства вакцин. Но мериться достижениями – в корне не верно!» - заключил он.
Российская вакцина «Спутник V» сейчас проходит процедуру одобрения европейским регулятором. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу в начале марта, она должна выявить соответствие российского препарата европейским стандартам.
В российском МИДе заявляли, что российский препарат столкнулся с «кампанией дезинформации, дискриминации, демонстративного игнорирования со стороны евроинститутов».
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