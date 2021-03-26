«Путь в никуда!» В Госдуме оценили слова Макрона о «войне вакцин»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцин. Глава государства считает, что в этих условиях ЕС нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19. Он также заявил, что Европа к лету станет континентом, который производит больше всего доз вакцин от коронавируса.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН призвал международное сообщество к конструктивному сотрудничеству в борьбе с пандемией.

«Пока что европейский рынок для российской вакцины практически весь закрыт. Дальнейшее затягивание процесса регистрации нашего препарата может быть объяснено политическими мотивами. На мой взгляд, это путь в никуда. В гуманитарных вопросах, связанных с противодействием эпидемии, нужно нормальное и конструктивное взаимодействие. Не нужно пытаться изолироваться на уровне отдельной страны или континента, Евросоюза и чего угодно. Это общая беда и отсидеться в тихой гавани не получится. Необходимо взаимное признание эффективных вакцин», - объяснил он.

Собеседник НСН признал потенциал Европы в области вакцинации, заметив, что в таком случае лидерство обязывает ЕС активно помогать и другим странам.