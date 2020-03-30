Вирусолог: Российская вакцина невыгодна западным компаниям из-за конкуренции

Российский учёный-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН ответил на наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием коронавируса и его лечением.

- Можно ли провести какие-то исторические параллели с пандемией COVID-19? В последнее время часто вспоминают, например, «испанку» 1918 года. Могут ли последствия нового коронавируса быть такими же катастрофичными для человечества?

- У коронавирусов свои законы распространения. Они в XX веке были на пятом месте по распространению после ОРВИ и других инфекционных заболеваний, в том числе гриппа и парагриппа. Коронавирусы протекали не тяжело. Смертность являлась исключением. Гром грянул в начале 21-го века, когда в Китае вспыхнул коронавирус под названием Sars, а затем на Юго-востоке – Mers. Но они тогда проделали свой цикл и закончились. К декабрю 2019 года все уже почти забыли, что коронавирусы характеризуется высокой инвазивностью и низкой вирулентностью. И хотя, Италия и Испания сейчас всех перепугали, но можно утверждать, что смертность у нового COVID-19 остается сравнительно невысокой.

- Но как можно защититься от коронавируса, если он столь заразен? Какие меры вы считаете самыми эффективными: помогают ли медицинские маски, нужно ли все время использовать антисептик, имеет ли смысл закупать противовирусные препараты?

- Китай справился лишь благодаря жесткому карантину. Для детей и взрослых основные рекомендации, следующие: гигиена рук, не прикасаться к лицу, что люди делают по 20 раз в час. Кашлять и чихать в бумажные платки (в рукав или в локоть, но не в ладошку) и сразу их выбрасывать. Не трогать руками или протирать дезинфицирующими растворами кнопки лифта, дверные ручки, поручни, тележки в супермаркетах. Соляной раствор можно использовать, чтобы орошать носоглотку и полоскать горло: 3 чайные ложки соли на стакан воды. Поддерживать влажность в помещении на уровне 40-60 процентов, проветривать комнаты. Главное, надо помнить, что коронавирус может долго сохраняться на различных материалах – от нескольких часов до нескольких суток.

- Если человек все-таки заболел, то в какой момент надо начинать бить тревогу? Есть ли у нового коронавируса какие-то специфические симптомы, по которым его можно отличить от обычного гриппа и ОРВИ?

- Средний инкубационный период, который установили, - пять дней. Считается, что двух метров от больного достаточно, чтобы не заразиться.

Первые симптомы – повышение температуры и сухой кашель. Они – предвестники будущей пневмонии. Необходимо вызвать врача, оградить больного от общения, в первую очередь, с детьми и пожилыми.

- Как быстро, на ваш взгляд, удастся изобрести и начать использовать вакцину от COVID-19? Что для этого нужно, можно ли как-то ускорить процесс?

- Вакцину стараются сделать многие страны. В России из семи вариантов прототипов уже выбирают лучший. Важно, чтобы ее успели изготовить до того, как болезнь пойдет на спад. Тогда будет проходить «естественная вакцинация», когда люди приобретают иммунитет, переболев легкой формой заболевания. Например, как сейчас болеют дети – почти незаметно или в легкой форме.

- Ваш прогноз – как скоро заболеваемость коронавирусом в России и во всем мире пойдет на спад?

- Считаю, что спад коронавируса будет летом. В своих интервью НСН я об этом уже говорил ранее.

- Вы много лет занимаетесь вирусологией, являетесь автором экспериментальных разработок с интерферонами и индукторами интерферонов, изучали роль естественных защит организма в борьбе с вирусами. Расскажите о своем опыте? Как помочь иммунной системе человека справиться с вирусными заболеваниями?

- Система интерферонов – система защиты, которую нам подарила природа. Гены интерферона делятся на четыре типа: альфа, бета, гамма, лямбда. Система интерферонов «альфа» наиболее изучена, она реагирует на широкий спектр вирусных инфекций и ее применяют с 1967 года. Наиболее эффективно лечение интерферонами гепатитов В и С. Также интерфероны и индукторы интерферонов используют для лечения гриппа и ОРВИ.

- Тогда, что такое индукторы интерферонов и как они работают? В чем заключаются их принципиальные отличия от препаратов, которые воздействуют непосредственно на вирус?

- Предмет гордости российских ученых – это индукторы интерферонов. Это препараты, которые стимулируют собственную систему интерферонов.

Индукторы, которые мы создали, - это отечественные препараты, их испытывают уже четверть века, им доверяют и больные, и врачи. Это такие препараты как циклоферон, кагоцел, ридостин. Их в период распространения любого вируса, в том числе коронавируса, люди используют в первую очередь.

Ведь, самые эффективные препараты – это те, которые угнетают размножение вирусов. Индукторы интерферонов относятся к таким препаратам.

- Но, есть ли смысл искусственно стимулировать выработку интерферонов, если они и так вырабатываются организмом в ответ на вирус?

- Вирус играет роль спички при пожаре. Когда у человека уже есть букет различных патологий, вирус запускает болезнь, а смерть вызывается осложнениями. При вирусных инфекциях почти всегда развивается вторичный иммунодефицит. Поэтому, так важны препараты с иммуномодулирующим компонентом.

Индукторы интерферонов срабатывают тогда, когда система иммунитета снижена, подавлена. Обычно, так происходит у пожилых людей или у детей, у которых система иммунитета только развивается.

- Но тогда почему, в интернете часто пишут, что индукторы интерферонов – это лекарства с недоказанной эффективностью и побочными эффектами?

- Это глупость и сплошной негатив! Мне постоянно приходится отвечать на подобные вопросы. Лечение вирусных инфекций надо осуществлять в комплексе – нет одного препарата как панацеи. Ни один препарат сейчас не создает 100-процентую защиту.

Основные возражение оппонентов российских разработчиков – что в мире о наших препаратах ничего не знают. Но если так рассуждать, надо прекратить разработку и производство российских препаратов и покупать только импортные, со всеми их достоинствами и недостатками. Поэтому, наш ответ прост – у российских разработчиков есть четкая система доказательств их эффективности и десятки лет проведенных исследований. Это та редкая ситуация, когда российские исследователи оказались впереди. Сейчас за рубежем это направление стало активно развиваться.

Совершенно точно уже можно сказать, что иностранные фармкомпании не заинтересованы в том, чтобы на равных конкурировать с российскими препаратами. Они заинтересованы лишь в нашем рынке, поэтому готовы выкупать патенты и разрабатывать их сами, чтоб нам же потом и продавать. Японский фармацевтический бум, например, начинался именно так – они скупали патенты и лишь потом решали, какой препарат им синтезировать: самый эффективный или самый экономически выгодный. Недаром, ведь, считается, что фармбизнес даже более доходный, чем сырьевой.

- Какой главный совет вы бы дали сегодня нашим читателям? Как уберечь себя и близких от опасных вирусных заболеваний?

- Самый главный совет – вести здоровый образ жизни! А в случае острой необходимости применять иммунокорректоры.

