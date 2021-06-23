Актер Бероев сравнил вакцинацию с Холокостом

Актер вышел на сцену со звездой Давида на груди. Он заявил, что не делал прививку от COVID-19 и призвал не допустить разделения общества на части, в том числе на привитых и непривытых. «Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора, даже если этот выбор вам не нравится и вы желаете ему исключительно добра», — подчеркнул актер.

Он добавил, что наши предки однажды заплатили кровью за то, чтобы в обществе не существовало угнетения и дискриминации. В защиту свой позиции Бероев сослался на Нюрнбергский кодекс.

