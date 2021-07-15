«Закрывайте по уголовке»: Кинчев раскритиковал власти Петербурга и обвинил их в двойных стандартах

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев обвинил власти Санкт-Петербурга в двойных стандартах после проверок подпольных концертов коллектива. Видеообращение рокера опубликовано на официальной странице «Алисы» в Facebook.

Музыкант возмутился сокращением числа участников и последующей отменой фестиваля KKkinchevFest, организатором которого он является, после проведения масштабного праздника выпускников «Алые паруса» и событий чемпионата Европы по футболу-2020 в Северной столице.

«Я никогда не плясал ни под чью дудку. И на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке», — обратился Кинчев к петербургскому комитету по культуре.

Кроме того, музыкант раскритиковал нежелание российских властей брать ответственность и вводить чрезвычайное положение в стране. По мнению рокера, вместо этого правительство «кошмарит» россиян, заставляя вакцинироваться «экспериментальным препаратом» и присваивая гражданам цифровые порядковые номера.

Концерты «Алисы» прошли 9 и 10 июля на киностудии «Лендок» под видом съемок клипа, напоминает Газета.ру. У посетителей не проверяли ПЦР-тесты и QR-коды о вакцинации, а организаторы просили не разглашать информацию о мероприятии и не оплачивать билеты картами.

После концертов властям города поступила жалоба, в которой подчеркивалось, что на выступлениях музыкантов намеренно не соблюдали антикоронавирусные меры. В свою очередь, представитель киностудии сообщил, что никаких несогласованных концертов на площадке не проходило, администрация «Лендока» разбирается в инциденте, отмечает телеканал «360».

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ТЕГИ:Санкт-ПетербургКоронавирусМузыканты"алиса"Константин Кинчев
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