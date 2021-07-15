«Закрывайте по уголовке»: Кинчев раскритиковал власти Петербурга и обвинил их в двойных стандартах

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев обвинил власти Санкт-Петербурга в двойных стандартах после проверок подпольных концертов коллектива. Видеообращение рокера опубликовано на официальной странице «Алисы» в Facebook.

Музыкант возмутился сокращением числа участников и последующей отменой фестиваля KKkinchevFest, организатором которого он является, после проведения масштабного праздника выпускников «Алые паруса» и событий чемпионата Европы по футболу-2020 в Северной столице.

«Я никогда не плясал ни под чью дудку. И на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке», — обратился Кинчев к петербургскому комитету по культуре.