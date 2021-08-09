«Это сегрегация!» Лысаков осудил рекомендацию Минобразования для непривитых студентов
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
СМИ: Госслужащих и преподавателей переведут на российские мессенджеры
Российское правительство планирует обязать всех госслужащих и работников бюджетной сферы использовать только отечественные мессенджеры, почту и сервисы видеоконференцсвязи.
Вячеслав Лысаков: «К сожалению, правительство только планирует обязать, а сделать это нужно было давно. Начать стоило с аппарата правительства, которое работает, в том числе, и с западной техникой, и с западными программами. Иначе все наши секреты становятся довольно относительными», - отметил депутат.
Зюганов сравнил отстранение Грудинина от выборов с расстрелом Белого дома
«Наказывают избирателей... это их право, гарантированное Конституцией... ЦИК принял абсолютно неправовое и несправедливое решение. На мой взгляд, его надо ставить в один ряд с расстрелом парламента и игнорированием итогов референдума о сохранении СССР», - заявил Зюганов.
Вячеслав Лысаков: «Геннадий Андреевич немножко загнул, конечно. И не немножко. Я знаю историю с Грудининым. К сожалению, большинство граждан Российской Федерации считают его председателем совхоза им. Ленина. Грудинин, практически, владелец, поскольку имеет большую часть акций закрытого акционерного общества «Совхоз им. Ленина». Когда я был депутатом Московской области, ко мне приходили обманутые им люди, в том числе и его учитель, который поставил его на эту должность, когда ЗАО был еще «Совхозом им. Ленина». Он их обманул, отнял у них земли. Это делец, очень нечистоплотный делец», - подчеркнул он.
Минобразования рекомендовало вузам очный формат обучения для привитых студентов
В то же время министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам перевести на дистанционное обучение студентов, не прошедших вакцинацию от COVID-19
Вячеслав Лысаков: «У меня вопрос: а непривитые студенты уже не могут получить гарантированное Конституцией образование? Мягко выражаясь, это похоже на сегрегацию. Хотел бы напомнить, что в известном постановлении правительства, в котором опубликован список профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию, студенты, как социальная и профессиональная группа, отсутствуют», - уточнил Лысаков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- В больнице в Северной Осетии 9 человек погибли из-за нехватки кислорода
- Минобрнауки не поддержало принудительную вакцинацию студентов
- Российские полисы ОМС начали оформлять в ДНР
- Тихонов осудил Белорусскую ассоциацию гимнастики за издёвку над Россией
- В Китае стартовали совместные с Россией манёвры. Видео
- МВД подтвердило задержание проникшего в детсад мужчины
- Байден расширил санкции против Белоруссии
- Белоруссия просит РФ о новом кредите вместо транша МВФ
- США ввели санкции против трех организаций из России
- СМИ: Задержан подозреваемый в проникновении в детсад с ножом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru