«Это сегрегация!» Лысаков осудил рекомендацию Минобразования для непривитых студентов

Вячеслав Лысаков: «Геннадий Андреевич немножко загнул, конечно. И не немножко. Я знаю историю с Грудининым. К сожалению, большинство граждан Российской Федерации считают его председателем совхоза им. Ленина. Грудинин, практически, владелец, поскольку имеет большую часть акций закрытого акционерного общества «Совхоз им. Ленина». Когда я был депутатом Московской области, ко мне приходили обманутые им люди, в том числе и его учитель, который поставил его на эту должность, когда ЗАО был еще «Совхозом им. Ленина». Он их обманул, отнял у них земли. Это делец, очень нечистоплотный делец», - подчеркнул он.



