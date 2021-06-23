«На редкость нелепо!» Шахназаров о сравнении обязательной вакцинации с Холокостом

«Я не слышал это (высказывания Бероева – прим. НСН), но если это так, то это на редкость нелепо, мягко говоря. Я вижу, что вакцинация дает в других странах, и это впечатляет. Наше общество находится в сомнениях, но вот в Израиле вакцинировались - и нет заражения, люди живут нормально. Мы видим это во многих европейских странах, которые соблюдали гораздо более жесткие ограничительные меры. Сейчас Европа начинает "открываться" и идет на поправку, а у нас по-прежнему серьезные цифры. Так что вакцинация необходима. Видимо, это единственный способ, которым можно справиться с этой эпидемией. Ну а уж тем более насчет Холокоста…», - сказал Шахназаров.

Он также сообщил, что на «Мосфильме» проводится добровольная вакцинация.

«На "Мосфильме" мы это делаем, мы оплачиваем, приезжают и наших работников вакцинируют. Мы пытаемся помочь людям, не заставляем их, но предлагаем это сделать прямо на работе, освобождаем их от работы в день укола. И у нас уже довольно много вакцинировалось», - подчеркнул гендиректор киноконцерна.

При этом Шахназаров считает, что в России поторопились с заявлениями о победе над пандемией, а новые антиковидные меры надо обсуждать.

«Я поддерживаю вакцинацию, но другой вопрос, что меры надо обсуждать. Например, я не уверен, что все эти «ресторанные истории» являются рациональным решением. Возможно, надо более серьезный карантин принимать. Я думаю, что в свое время рановато объявили о победе над пандемией. Наверное, не следовало разрешать многие вещи, которые у нас были разрешены, например, посещение спортивных матчей. Мы видели по телевизору, что во всем мире стадионы закрыты, а у нас все было открыто. Публика думала, что все, конец пандемии, и никто не вакцинировался, потому что зачем делать прививки, если и так все хорошо. Это сыграло злую шутку», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Актер Егор Бероев заявил на церемонии вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы», что в отличие от друзей не вакцинировался, но это никогда не было причиной их споров.