Проценко объяснил смысл открытого письма врачей к антипрививочникам

Ранее Проценко и врачи 10 больниц России опубликовали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса посетить красные зоны и увидеть COVID-больных и последствия болезни, напоминают Известия. Обращение адресовано в том числе известным политикам и общественным деятелям, отмечает РИА ФАН.

Как отметил главврач больницы в Коммунарке, «идет самая настоящая война» с COVID-19, и ежедневно медики «теряют больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом».

«Но даже мои друзья и знакомые на мои факты пытаются мне привести "контраргументы" о "вакцинации о ограничительных мерах" довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан. Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность происходящего», — написал Проценко в своем Telegram-канале.

Медик выразил уверенность, что после посещения красных зон антипрививочники изменят свое отношение и перейдут на сторону «здравого медицинского смысла».

