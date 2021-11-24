Проценко и 10 российских врачей пригласили известных антиваксеров в реанимации
Врачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе известным политикам и общественным деятелям, посетить красные зоны медучреждений и увидеть COVID-больных и последствия заболевания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на открытое письмо медиков.
Обращение адресовано лидерам партий КПРФ и «Справедливая Россия» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актерам Оскару Кучере, Марии Шукшиной, Егору Бероеву, музыканту Константину Кинчеву «и другим противникам вакцинации», пишет Ura.ru.
Как отмечается в открытом письме, медики «сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем», указывает телеканал «360».
«Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — говорится в обращении к антипрививочникам.
Письмо подписали главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главврачи столичных больниц №52, №15 и №67 Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Также обращение подписано завотделением реанимации для COVID-больных Городской больницы №40 Санкт-Петербурга, заведующими инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, инфекционным отделением №2 Краевой клинической больницы №1 в Краснодаре, отделением реанимации Коми Республиканской клинической больницы. Кроме того, свои подписи поставили замглавврача Инфекционной больницы №2 в Сочи и Окружной клинической больницы ХМАО - Югры.
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