Наблюдательность и вакцины. Медики назвали меры против суперраспространения COVID-19

Врач, законодатель и ученый в эфире НСН раскрыли, как избежать суперсидинга коронавируса.

Максимальный случай суперраспространения коронавируса, зафиксированный в стране — заражение одним человеком сразу 1,5 тысячи граждан. Об этом сообщил руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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«В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек», — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

Доля суперраспространителей коронавирусной инфекции, заражающих вирусом больше среднестатистической нормы, в некоторых российских регионах может превышать 80%. Об этом заявил руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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Врач Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рекомендовал людям с ослабленным иммунитетом обращать внимание на состояние здоровья привившихся, чтобы случайно не заразиться COVID-19. Он отметил некоторые признаки, которые могут проявляться при бессимптомном течении коронавируса.

«То, что человек заболел, мы никогда не узнаем, если у него бессимптомная форма. Он себя нормально чувствует, у него нет никаких проявлений, и при этом он может распространять вирус. Общее правило - это легкие недомогания. Для привитых характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдалось. Это общие симптомы для ОРВИ», - отметил врач.

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Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН также раскритиковал разговоры о «заразности» новых штаммов инфекции и назвал самый главный принцип – вакцины работают.

«Сейчас есть тенденция к тому, что более молодые заражаются. Но это принципиально не меняет ситуацию: главное, что мы можем противопоставить – это вакцины. И все потуги, в том числе фармацевтических компаний, что новые штаммы более заразные – это все лукавство. Вакцины действуют! Это самый главный принцип. Коронавирусный штамм – умеренный, с ноября 2019 года по июль 2021 года его вред здоровью страновой и мировой популяции меньше, чем от рядового сезонного штамма гриппа», - заявил Онищенко.

Молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что мутировавший вирус становится более устойчивым к иммунитету, вызванному вакцинами, но на данный момент нет смысла в модификации вакцин: «Достаточно просто вакцинироваться тем, что есть», - почеркнул ученый.


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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ПандемияОнищенкоГеннадий ОнищенкоКоронавирус
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