Наблюдательность и вакцины. Медики назвали меры против суперраспространения COVID-19

«В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек», — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

Доля суперраспространителей коронавирусной инфекции, заражающих вирусом больше среднестатистической нормы, в некоторых российских регионах может превышать 80%. Об этом заявил руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.