Эксперт назвал долю суперраспространителей COVID-19 в России
Доля суперраспространителей коронавирусной инфекции, заражающих вирусом больше среднестатистической нормы, в некоторых российских регионах может превышать 80%. Об этом заявил руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
Как отметил эксперт в беседе с ТАСС, определить точное количество суперраспространителей довольно сложно, так как в разных регионах разная обстановка. По словам Семенова, в тех субъектах, где проводятся массовые мероприятия и жители не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, доля суперраспространителей может достигать 80%.
Эксперт добавил, что даже в регионах со спокойной ситуацией на суперраспространителей приходится до половины всех заражений коронавирусом. При этом распространители не соблюдают правила социального дистанцирования и контактируют с другими людьми даже с плохим самочувствием.
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