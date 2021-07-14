Эксперт спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России

Новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в середине-конце сентября. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, в страну пришел штамм «дельта», более заразный по сравнению с первоначальным вариантом вируса. При этом россияне не стремятся вакцинироваться и забывают о рисках COVID-19. По словам Тимакова, из-за этого в сентябре в России может наступить новый пик коронавируса, в то время как во всем «провакцинированном мире» заболеваемость должна пойти на спад, отмечает RT.

Эксперт подчеркнул, что суточный показатель смертности от COVID-19 в РФ превышает 700 человек, при этом в странах с аналогичным уровнем заболеваемости в сутки фиксируют не более двух десятков смертей, пишет News.ru.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в России наступает фаза стабилизации заболеваемости COVID-19, напоминает РИА ФАН. Она продлится до начала августа, и далее можно будет говорить о тенденции к снижению заболеваемости.

За минувшие сутки в России зафиксировали 23827 новых случаев коронавируса, напоминает «Свободная пресса». При этом в стране подтвердили 786 летальных исходов от COVID-19 за 24 часа, отмечает РЕН ТВ. Этот показатель стал новым рекордом смертности от коронавируса, сообщает Ura.ru.

