Эксперт спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России
Новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в середине-конце сентября. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, в страну пришел штамм «дельта», более заразный по сравнению с первоначальным вариантом вируса. При этом россияне не стремятся вакцинироваться и забывают о рисках COVID-19. По словам Тимакова, из-за этого в сентябре в России может наступить новый пик коронавируса, в то время как во всем «провакцинированном мире» заболеваемость должна пойти на спад, отмечает RT.
Эксперт подчеркнул, что суточный показатель смертности от COVID-19 в РФ превышает 700 человек, при этом в странах с аналогичным уровнем заболеваемости в сутки фиксируют не более двух десятков смертей, пишет News.ru.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в России наступает фаза стабилизации заболеваемости COVID-19, напоминает РИА ФАН. Она продлится до начала августа, и далее можно будет говорить о тенденции к снижению заболеваемости.
За минувшие сутки в России зафиксировали 23827 новых случаев коронавируса, напоминает «Свободная пресса». При этом в стране подтвердили 786 летальных исходов от COVID-19 за 24 часа, отмечает РЕН ТВ. Этот показатель стал новым рекордом смертности от коронавируса, сообщает Ura.ru.
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