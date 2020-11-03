Ученые нашли способ остановить распространение коронавируса
Американские ученые доказали математически, что остановить распространение пандемии коронавируса можно, если запретить собрания более 10 человек, передает РИА Новости.
Они выяснили, что встречаются случаи суперраспространения коронавируса, когда один человек заражает не двух-трех других, а сразу несколько десятков. Таких случаев в нынешнюю эпидемию было много больше, чем можно было бы ожидать при нормальном статистическом распределении, обычно используемом в эпидемиологии.
Поэтому ограничения больших собраний с численностью больше десяти человек могло бы остановить распространение вируса, заключают ученые.
Как сообщало Ura.ru, ранее карантин ввели в Германии, Франции и Бельгии, Великобритании и Австрии.
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