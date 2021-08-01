Ученые назвали причины появления новых штаммов COVID-19

Эксперты считают, что на появление штаммов влияют два фактора: число вакцинированных и пороговое количество инфицированных. Минимум 60% вакцинированного населения позволят минимизировать появление новых мутаций инфекции, пишет Газета.ru.

Ученые рекомендуют продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции даже после вакцинации. По их мнению, игнорирование этих правил может оказаться причиной появления новых опасных штаммов.

Ранее обязательное ношение масок на улице отменили в Испании, напоминает телеканал «360». Власти страны приняли такое решение в связи с улучшением эпидобстановки и темпами вакцинации против COVID-19, отмечают Известия.

