Как появился COVID-19? Эксперты ВОЗ выяснили новые факты

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начали сомневаться в сроках начала пандемии коронавируса. По данным американского издания The Wall Street Journal, специалисты считают, что вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено.

Эксперты отметили, что еще в октябре прошлого года 90 человек попали в больницы с симптомами, схожими с теми, что проявляются при коронавирусе. Тем не менее, пробы на вирус, взятые у двух третей из них китайскими властями, показали отрицательные результаты.

Члены экспертной группы также призвали власти Китая провести более тщательное исследование результатов анализов данных этих пациентов с тем, чтобы точно определить происхождение заболевания.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус появился естественным путем.

«Произошло преодоление межвидового барьера. В том числе от антисанитарии, от накапливающегося мутационного потенциала, от контакта с млекопитающими, от неосторожности, которую человек проявляет. Носителем вируса могли быть перепончатокрылые или змеи, енотовидные собаки. От какого животного конкретно – значения не имеет», - отметил он.