Как появился COVID-19? Эксперты ВОЗ выяснили новые факты
Эксперты Всемирной организации здравоохранения установили, что коронавирус мог появиться раньше декабря 2019 года, а эксперты НСН назвали главный источник болезни.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начали сомневаться в сроках начала пандемии коронавируса. По данным американского издания The Wall Street Journal, специалисты считают, что вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено.
Эксперты отметили, что еще в октябре прошлого года 90 человек попали в больницы с симптомами, схожими с теми, что проявляются при коронавирусе. Тем не менее, пробы на вирус, взятые у двух третей из них китайскими властями, показали отрицательные результаты.
Члены экспертной группы также призвали власти Китая провести более тщательное исследование результатов анализов данных этих пациентов с тем, чтобы точно определить происхождение заболевания.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус появился естественным путем.
«Произошло преодоление межвидового барьера. В том числе от антисанитарии, от накапливающегося мутационного потенциала, от контакта с млекопитающими, от неосторожности, которую человек проявляет. Носителем вируса могли быть перепончатокрылые или змеи, енотовидные собаки. От какого животного конкретно – значения не имеет», - отметил он.
Онищенко также назвал поездку экспертов ВОЗ в Ухань бессмысленной.
«Я удивлен беспомощностью этой группы экспертов ВОЗ, которая тратила наши деньги впустую. Это просто экскурсионная поездка, под которой не было основы. Хождение по рынкам и больницам – это сельский водевиль. Никто не анализировал коллекции научных институтов, работы специалистов. Это всё было бы сделано, если бы был механизм контроля, но его нет. На рынке нашли какие-то старые фекалии, но ведь это детский лепет на лужайке. У этих людей не могло быть никакого результата по определению», - заключил он.
Эксперты организации, находящиеся в Ухане и выясняющие происхождение коронавируса, в минувшую среду посетили местный институт вирусологии. Специалисты осмотрели изолированную лабораторию BSL-4, которую связывали с возможной утечкой или искусственным происхождением COVID-19. В результате экспертная группа ВОЗ пришла к выводу, что утечка вируса из лаборатории маловероятна.
Ранее профессор Алексей Аграновский в эфире НСН заявлял, что COVID-19 имеет естественное происхождение, связанное с пищевыми привычками населения Китая.
«Наиболее вероятный вариант – это естественное происхождение этого вируса. Если что-то здесь и виной, то это пищевые привычки нашего восточного соседа. Контакт с миром дикой природы - панголинами, летучими мышами - должен быть осторожным. Эти культурные шаблоны придется менять. Людей нужно убеждать и принуждать, что пора завязывать с поеданием летучих мышей, содержанием их на рынках в клетках, забоем. Вирус, проходя через организм животных, меняется. И случайным образом возникла форма, которая смогла перейти на человеческую популяцию и вызвать пандемию. Это версия мне кажется наиболее разумной. Исключить, что с какими-то вирусами летучих мышей работали в лаборатории я не могу, но это менее вероятно», - сказал Аграновский.
Он объяснил, почему Китай скрывал возникновение очага эпидемии, пока это было возможно.
«Чтобы сформировать пристойную позицию. Как у нас пытались скрыть аварию на Чернобыльской АЭС. Там такие же начальники на местах. Они не хотят получить по шапке, поэтому сколько можно скрывают», - заключил ученый.
Информация о том, что коронавирус появился в других странах, в частности в Италии, раньше, чем в китайском городе Ухань, не получила подтверждения. С таким заявлением выступила эксперт международной комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс. Она отметила, что ее коллеги обнаружили несколько публикаций, в которых, к примеру, отмечается, что в Италии вирус уже циркулировал в декабре или в конце ноября, однако это очень сложно доказать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru