«Не ждите милости!» Онищенко об отмене масочного режима в Чечне и Удмуртии

«В Чечне и в Удмуртии власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении», - отметил Онищенко.

Депутат Госдумы напомнил, что нужно постоянно проводить мониторинг эпидемиологической ситуации в регионах и на основании этого принимать решения об ослаблении ограничительных мер или их усилении, если ситуация ухудшается.

«Нам нужно не ждать милости от коронавируса, а вырабатывать меры по сосуществованию с ним. Главный рычаг для этого – вакцинация, на основании нее нужно вытеснять неспецифические меры защиты от коронавируса. Понимаете? Не отмена защитных мер вроде масок, а вытеснение их вакцинацией и создание прослойки коллективного иммунитета», - заявил Онищенко.

За минувшие сутки в России выявлено 14 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 1 441. Далее следуют Санкт-Петербург, где 1 169 новых инфицированных и Московская область – там 650 новых зараженных. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 012 710 случаев коронавируса, умерло 78 134 человека, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

