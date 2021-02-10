«Не ждите милости!» Онищенко об отмене масочного режима в Чечне и Удмуртии
Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке заявил в эфире НСН, что нужно переходить к другим формам борьбы с коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в среду, что требование о соблюдении масочного режима на территории России остаётся в силе. Ранее сообщалось, что в Удмуртии с 12 февраля использование защитных масок будет носить рекомендательный характер, в Чечне также отменили обязательный масочный режим в общественных местах.
Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в эфире НСН, что нужно переходить к иным формам борьбы с коронавирусом.
«В Чечне и в Удмуртии власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении», - отметил Онищенко.
Депутат Госдумы напомнил, что нужно постоянно проводить мониторинг эпидемиологической ситуации в регионах и на основании этого принимать решения об ослаблении ограничительных мер или их усилении, если ситуация ухудшается.
«Нам нужно не ждать милости от коронавируса, а вырабатывать меры по сосуществованию с ним. Главный рычаг для этого – вакцинация, на основании нее нужно вытеснять неспецифические меры защиты от коронавируса. Понимаете? Не отмена защитных мер вроде масок, а вытеснение их вакцинацией и создание прослойки коллективного иммунитета», - заявил Онищенко.
За минувшие сутки в России выявлено 14 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 1 441. Далее следуют Санкт-Петербург, где 1 169 новых инфицированных и Московская область – там 650 новых зараженных. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 012 710 случаев коронавируса, умерло 78 134 человека, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
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