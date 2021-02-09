В ВОЗ не подтвердили данные о первоначальном появлении COVID-19 в Италии

Информация о том, что коронавирус появился в других странах, в частности в Италии, раньше, чем в китайском городе Ухань, не получила подтверждения. С таким заявлением выступила эксперт международной комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс. Она отметила, что её коллеги обнаружили несколько публикаций, в которых, к примеру, отмечается, что в Италии вирус уже циркулировал в декабре или в конце ноября, однако это очень сложно доказать.

«Потому что методология неподтвержденная, они не предоставили полных доказательств возможной циркуляции вируса», — подчеркнула Купманс.

Она напомнила, что главная задача международной группы экспертов состояла в том, чтобы узнать о первой фазе пандемии в китайском городе Ухань. Полученные данные доказывает, что COVID-19 циркулировал в городе в декабре прошлого года, отметила Купманс.

Эксперты ВОЗ опровергли утечку вируса из лаборатории в Ухани

А ранее сообщалось, что попадание COVID-19 непосредственно от летучих мышей на рынок в Ухане маловероятно - был промежуточный резервуар вируса. Такой точки зрения придерживается глава экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, эксперт ВОЗ заявил, что на основе имеющейся информации невозможно установить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане, отмечает РЕН ТВ.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ИталияКитайКоронавирусВОЗ
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