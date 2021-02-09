В ВОЗ не подтвердили данные о первоначальном появлении COVID-19 в Италии

Информация о том, что коронавирус появился в других странах, в частности в Италии, раньше, чем в китайском городе Ухань, не получила подтверждения. С таким заявлением выступила эксперт международной комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс. Она отметила, что её коллеги обнаружили несколько публикаций, в которых, к примеру, отмечается, что в Италии вирус уже циркулировал в декабре или в конце ноября, однако это очень сложно доказать.

«Потому что методология неподтвержденная, они не предоставили полных доказательств возможной циркуляции вируса», — подчеркнула Купманс.

Она напомнила, что главная задача международной группы экспертов состояла в том, чтобы узнать о первой фазе пандемии в китайском городе Ухань. Полученные данные доказывает, что COVID-19 циркулировал в городе в декабре прошлого года, отметила Купманс.