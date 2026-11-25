Трамп считает странными клички помилованных индеек
Американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии в Белом доме раскритиковал клички двух индеек, которых он помиловал в преддверии Дня благодарения.
«Индейки, которых я сегодня помилую, носят клички Свобода и Перышко. Я слышал клички и получше. Какие-то странноватые», — заявил глава государства.
Имена для птиц выбирали при помощи онлайн-голосования. День благодарения в США отмечают ежегодно в четвертый четверг ноября.
До этого две индейки, выращенные американскими фермерами, разместились в роскошном отеле Willard в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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