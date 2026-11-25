«Индейки, которых я сегодня помилую, носят клички Свобода и Перышко. Я слышал клички и получше. Какие-то странноватые», — заявил глава государства.

Имена для птиц выбирали при помощи онлайн-голосования. День благодарения в США отмечают ежегодно в четвертый четверг ноября.

До этого две индейки, выращенные американскими фермерами, разместились в роскошном отеле Willard в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

