«Суровая реальность». Песков прокомментировал избыточную смертность от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с избыточной смертностью из-за коронавируса столкнулись все страны, сообщает ТАСС.

«Добавленная смертность, к сожалению, в 2020 году появилась практически во всех странах мира... Это наша суровая реальность, в которой живут все страны мира в эпоху пандемии», - отметил представитель Кремля.

По его словам, в России на угрозу коронавируса реагировали и продолжают реагировать «адекватно», и российская «система здравоохранения сработала весьма эффективно», чем доказала «свой высокий мобилизационный потенциал и надёжность».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова со ссылкой на данные Росстата заявила, что в 2020 году смертность в России выросла на 17,9% в сравнению с 2019 годом. По её словам, «вклад» коронавируса в прирост составил 31%.

Голикова добавила, что «самым напряженным по смертности» стал декабрь, который повлиял и на общегодовые показатели, сообщает телеканал «360».

