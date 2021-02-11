В ВОЗ не исключили появления COVID-19 раньше декабря 2019 года

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили, что коронавируная инфекция начала распространяться в Китае ранее декабря 2019 года.

Эксперты выяснили, что порядка 90 человек были госпитализированы в центральной части страны еще в октябре 2019 года с симптомами, похожими на симптомы COVID-19, пишет Wall Street Journal.