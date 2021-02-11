В ВОЗ не исключили появления COVID-19 раньше декабря 2019 года
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили, что коронавируная инфекция начала распространяться в Китае ранее декабря 2019 года.
Эксперты выяснили, что порядка 90 человек были госпитализированы в центральной части страны еще в октябре 2019 года с симптомами, похожими на симптомы COVID-19, пишет Wall Street Journal.
По данным издания, у большинства этих пациентов были проведены тесты на антитела, однако никаких следов заражения коронавирусом не обнаружено. При этом посетившие КНР специалисты ВОЗ полагают, что содержание антител могло упасть до уровней, которые невозможно выявить, отмечает «Свободная пресса».
Глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил о необходимости дальнейших исследований.
Врач и российская телеведущая Елена Малышева сообщила о наиболее уязвимой группе риска при заражении COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru