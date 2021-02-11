В ВОЗ не исключили появления COVID-19 раньше декабря 2019 года

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили, что коронавируная инфекция начала распространяться в Китае ранее декабря 2019 года.

Эксперты выяснили, что порядка 90 человек были госпитализированы в центральной части страны еще в октябре 2019 года с симптомами, похожими на симптомы COVID-19, пишет Wall Street Journal.

В Госдуме оценили массовую гибель людей от недостатка кислорода на ИВЛ

По данным издания, у большинства этих пациентов были проведены тесты на антитела, однако никаких следов заражения коронавирусом не обнаружено. При этом посетившие КНР специалисты ВОЗ полагают, что содержание антител могло упасть до уровней, которые невозможно выявить, отмечает «Свободная пресса».

Глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил о необходимости дальнейших исследований.

Врач и российская телеведущая Елена Малышева сообщила о наиболее уязвимой группе риска при заражении COVID-19.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры